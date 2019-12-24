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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2024 14:55
DmitryZP написав:
коротше виглядає так як "прорахувались, але де"
Так а шо у мами, працює, відправляється?
Справа в тому, шо однаковий ІБАН на всі рах з різной валютой це нормально! Купа банків це використовує. І це не може бути причиною невідправки грошей, ну ніяк. В АБС крім само ІБАНа ще ж присутній суфікс валюти рахунку: .978, .980, .840... То таки криві ручки смузистів, верніше -- таки лапки
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Додано: Чет 26 гру, 2024 14:57
Sense Bank написав:Навигатор
Якщо цікаво, то це і є Денис з хейтерської і дійсно це проблема, тому що зарахування від депозиту не повинно рахувати в статистику, тому що кошти вже в банку але вирішення цієї проблеми і взагалі розібратися через що це відбувається, займає багато часу це за один день не вирішується
Зараз проблема полягає в тому що ці надходження з депозитів є дохідом, а в опитувальнику сума вказана менше і через це з'являються питання від фін моніторингу і рахунки обмежують але я працюю над вирішенням проблеми але обіцяти нічого не можу. Я розумію, які враження після цього і як це незручно, приносимо вибачення
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Ну так в том диалоге в телеграмме вам предложили неплохой ход , чтобы избежать проблем у клиентов. На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга, что такие случаи могут быть и они не единичны. Проблем у клиентов поубавилось бы на порядок. Потому что очень много клиентов пользуется схемой со Швыдкыми .ночь Швыдкый, днём карта.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 15:04
Навигатор написав: Sense Bank написав:Навигатор
Якщо цікаво, то це і є Денис з хейтерської і дійсно це проблема, тому що зарахування від депозиту не повинно рахувати в статистику, тому що кошти вже в банку але вирішення цієї проблеми і взагалі розібратися через що це відбувається, займає багато часу це за один день не вирішується
Зараз проблема полягає в тому що ці надходження з депозитів є дохідом, а в опитувальнику сума вказана менше і через це з'являються питання від фін моніторингу і рахунки обмежують але я працюю над вирішенням проблеми але обіцяти нічого не можу. Я розумію, які враження після цього і як це незручно, приносимо вибачення
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Ну так в том диалоге в телеграмме вам предложили неплохой ход , чтобы избежать проблем у клиентов. На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга, что такие случаи могут быть и они не единичны. Проблем у клиентов поубавилось бы на порядок. Потому что очень много клиентов пользуется схемой со Швыдкыми .ночь Швыдкый, днём карта.
Я розумію вас, саме цим я і займаюсь але на це потрібен час
*Денис
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Додано: Чет 26 гру, 2024 15:21
Sense Bank написав: Навигатор написав: Sense Bank написав:Навигатор
Якщо цікаво, то це і є Денис з хейтерської і дійсно це проблема, тому що зарахування від депозиту не повинно рахувати в статистику, тому що кошти вже в банку але вирішення цієї проблеми і взагалі розібратися через що це відбувається, займає багато часу це за один день не вирішується
Зараз проблема полягає в тому що ці надходження з депозитів є дохідом, а в опитувальнику сума вказана менше і через це з'являються питання від фін моніторингу і рахунки обмежують але я працюю над вирішенням проблеми але обіцяти нічого не можу. Я розумію, які враження після цього і як це незручно, приносимо вибачення
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Ну так в том диалоге в телеграмме вам предложили неплохой ход , чтобы избежать проблем у клиентов. На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга, что такие случаи могут быть и они не единичны. Проблем у клиентов поубавилось бы на порядок. Потому что очень много клиентов пользуется схемой со Швыдкыми .ночь Швыдкый, днём карта.
Я розумію вас, саме цим я і займаюсь але на це потрібен час
*Денис
Слава Богу, что вы этим занимаетесь. Мне например,счета ограничили ещё 17 декабря и до сих пор.
Пополнение карты 1.6 ляма с депозита, предоставите доки на эту сумму. А это тот полтинник, который обеспечивает мне абонку, только он неразумный бродит туда сюда между швыдким и картой ну и накрутил себе, то есть мне проблему (
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Додано: Чет 26 гру, 2024 15:24
Навигатор написав:
На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга, что такие случаи могут быть и они не единичны. Проблем у клиентов поубавилось бы на порядок. Потому что очень много клиентов пользуется схемой со Швыдкыми .ночь Швыдкый, днём карта.
схемой со Швидким? - много клиентов уже вообще не пользуются,
они уже свои аналогичные "9 миллионов гривен" быстро-быстро вывели (от греха подальше).
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Додано: Чет 26 гру, 2024 15:45
flysoulfly ну финмон очень ускоряет процесс голосования клиентов ногами ))
Жаль, конечно, но может быть исправят проблему, хотя доверие довольно сильно подорвано
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Додано: Чет 26 гру, 2024 15:51
Навигатор написав:
На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга
(простой) менагер/персмен не сможет поговорить с ФинМоном.
Тут лучше сразу писать жалобу в НБУ с приложением своей пояснительной записки по обороту со Швидким... Вот тогда чото може и закрутиТся!
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Додано: Чет 26 гру, 2024 16:38
Amethyst написав: Навигатор написав:
На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга
(простой) менагер/персмен не сможет поговорить с ФинМоном.
Тут лучше сразу писать жалобу в НБУ с приложением своей пояснительной записки по обороту со Швидким... Вот тогда чото може и закрутиТся!
А вот это по делу. Если мне не оставят выбора, то так наверное и поступлю
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