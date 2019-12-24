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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1328132913301331

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:55

Re: Sense Bank

  DmitryZP написав:коротше виглядає так як "прорахувались, але де"

Так а шо у мами, працює, відправляється?

Справа в тому, шо однаковий ІБАН на всі рах з різной валютой це нормально! Купа банків це використовує. І це не може бути причиною невідправки грошей, ну ніяк. В АБС крім само ІБАНа ще ж присутній суфікс валюти рахунку: .978, .980, .840... То таки криві ручки смузистів, верніше -- таки лапки :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:57

  Sense Bank написав:Навигатор Якщо цікаво, то це і є Денис з хейтерської і дійсно це проблема, тому що зарахування від депозиту не повинно рахувати в статистику, тому що кошти вже в банку але вирішення цієї проблеми і взагалі розібратися через що це відбувається, займає багато часу це за один день не вирішується
Зараз проблема полягає в тому що ці надходження з депозитів є дохідом, а в опитувальнику сума вказана менше і через це з'являються питання від фін моніторингу і рахунки обмежують але я працюю над вирішенням проблеми але обіцяти нічого не можу. Я розумію, які враження після цього і як це незручно, приносимо вибачення
*Ваш вартовий підтримки, Денис

Ну так в том диалоге в телеграмме вам предложили неплохой ход , чтобы избежать проблем у клиентов. На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга, что такие случаи могут быть и они не единичны. Проблем у клиентов поубавилось бы на порядок. Потому что очень много клиентов пользуется схемой со Швыдкыми .ночь Швыдкый, днём карта.
Навигатор
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 15:04

  Навигатор написав:
  Sense Bank написав:Навигатор Якщо цікаво, то це і є Денис з хейтерської і дійсно це проблема, тому що зарахування від депозиту не повинно рахувати в статистику, тому що кошти вже в банку але вирішення цієї проблеми і взагалі розібратися через що це відбувається, займає багато часу це за один день не вирішується
Зараз проблема полягає в тому що ці надходження з депозитів є дохідом, а в опитувальнику сума вказана менше і через це з'являються питання від фін моніторингу і рахунки обмежують але я працюю над вирішенням проблеми але обіцяти нічого не можу. Я розумію, які враження після цього і як це незручно, приносимо вибачення
*Ваш вартовий підтримки, Денис

Ну так в том диалоге в телеграмме вам предложили неплохой ход , чтобы избежать проблем у клиентов. На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга, что такие случаи могут быть и они не единичны. Проблем у клиентов поубавилось бы на порядок. Потому что очень много клиентов пользуется схемой со Швыдкыми .ночь Швыдкый, днём карта.

Я розумію вас, саме цим я і займаюсь але на це потрібен час
*Денис
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 15:21

  Sense Bank написав:
  Навигатор написав:
  Sense Bank написав:Навигатор Якщо цікаво, то це і є Денис з хейтерської і дійсно це проблема, тому що зарахування від депозиту не повинно рахувати в статистику, тому що кошти вже в банку але вирішення цієї проблеми і взагалі розібратися через що це відбувається, займає багато часу це за один день не вирішується
Зараз проблема полягає в тому що ці надходження з депозитів є дохідом, а в опитувальнику сума вказана менше і через це з'являються питання від фін моніторингу і рахунки обмежують але я працюю над вирішенням проблеми але обіцяти нічого не можу. Я розумію, які враження після цього і як це незручно, приносимо вибачення
*Ваш вартовий підтримки, Денис

Ну так в том диалоге в телеграмме вам предложили неплохой ход , чтобы избежать проблем у клиентов. На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга, что такие случаи могут быть и они не единичны. Проблем у клиентов поубавилось бы на порядок. Потому что очень много клиентов пользуется схемой со Швыдкыми .ночь Швыдкый, днём карта.

Я розумію вас, саме цим я і займаюсь але на це потрібен час
*Денис

Слава Богу, что вы этим занимаетесь. Мне например,счета ограничили ещё 17 декабря и до сих пор. :roll: Пополнение карты 1.6 ляма с депозита, предоставите доки на эту сумму. А это тот полтинник, который обеспечивает мне абонку, только он неразумный бродит туда сюда между швыдким и картой ну и накрутил себе, то есть мне проблему (
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 15:24

  Навигатор написав: На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга, что такие случаи могут быть и они не единичны. Проблем у клиентов поубавилось бы на порядок. Потому что очень много клиентов пользуется схемой со Швыдкыми .ночь Швыдкый, днём карта.
схемой со Швидким? - много клиентов уже вообще не пользуются,
они уже свои аналогичные "9 миллионов гривен" быстро-быстро вывели (от греха подальше).
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 15:45

flysoulfly ну финмон очень ускоряет процесс голосования клиентов ногами ))
Жаль, конечно, но может быть исправят проблему, хотя доверие довольно сильно подорвано
Навигатор
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 15:51

Re: Sense Bank

  Навигатор написав:На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга
(простой) менагер/персмен не сможет поговорить с ФинМоном.
Тут лучше сразу писать жалобу в НБУ с приложением своей пояснительной записки по обороту со Швидким... Вот тогда чото може и закрутиТся! :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 16:38

  Amethyst написав:
  Навигатор написав:На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга
(простой) менагер/персмен не сможет поговорить с ФинМоном.
Тут лучше сразу писать жалобу в НБУ с приложением своей пояснительной записки по обороту со Швидким... Вот тогда чото може и закрутиТся! :evil:

А вот это по делу. Если мне не оставят выбора, то так наверное и поступлю :?
Кассандра
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