|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2024 14:55
DmitryZP написав:
коротше виглядає так як "прорахувались, але де"
Так а шо у мами, працює, відправляється?
Справа в тому, шо однаковий ІБАН на всі рах з різной валютой це нормально! Купа банків це використовує. І це не може бути причиною невідправки грошей, ну ніяк. В АБС крім само ІБАНа ще ж присутній суфікс валюти рахунку: .978, .980, .840... То таки криві ручки смузистів, верніше -- таки лапки
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 6008
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 460 раз.
- Подякували: 1176 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
9
Додано: Чет 26 гру, 2024 14:57
Sense Bank написав:Навигатор
Якщо цікаво, то це і є Денис з хейтерської і дійсно це проблема, тому що зарахування від депозиту не повинно рахувати в статистику, тому що кошти вже в банку але вирішення цієї проблеми і взагалі розібратися через що це відбувається, займає багато часу це за один день не вирішується
Зараз проблема полягає в тому що ці надходження з депозитів є дохідом, а в опитувальнику сума вказана менше і через це з'являються питання від фін моніторингу і рахунки обмежують але я працюю над вирішенням проблеми але обіцяти нічого не можу. Я розумію, які враження після цього і як це незручно, приносимо вибачення
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Ну так в том диалоге в телеграмме вам предложили неплохой ход , чтобы избежать проблем у клиентов. На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга, что такие случаи могут быть и они не единичны. Проблем у клиентов поубавилось бы на порядок. Потому что очень много клиентов пользуется схемой со Швыдкыми .ночь Швыдкый, днём карта.
-
Навигатор
-
-
- Повідомлень: 347
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 гру, 2024 15:04
Навигатор написав: Sense Bank написав:Навигатор
Якщо цікаво, то це і є Денис з хейтерської і дійсно це проблема, тому що зарахування від депозиту не повинно рахувати в статистику, тому що кошти вже в банку але вирішення цієї проблеми і взагалі розібратися через що це відбувається, займає багато часу це за один день не вирішується
Зараз проблема полягає в тому що ці надходження з депозитів є дохідом, а в опитувальнику сума вказана менше і через це з'являються питання від фін моніторингу і рахунки обмежують але я працюю над вирішенням проблеми але обіцяти нічого не можу. Я розумію, які враження після цього і як це незручно, приносимо вибачення
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Ну так в том диалоге в телеграмме вам предложили неплохой ход , чтобы избежать проблем у клиентов. На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга, что такие случаи могут быть и они не единичны. Проблем у клиентов поубавилось бы на порядок. Потому что очень много клиентов пользуется схемой со Швыдкыми .ночь Швыдкый, днём карта.
Я розумію вас, саме цим я і займаюсь але на це потрібен час
*Денис
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12927
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 1378 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
1
Додано: Чет 26 гру, 2024 15:21
Sense Bank написав: Навигатор написав: Sense Bank написав:Навигатор
Якщо цікаво, то це і є Денис з хейтерської і дійсно це проблема, тому що зарахування від депозиту не повинно рахувати в статистику, тому що кошти вже в банку але вирішення цієї проблеми і взагалі розібратися через що це відбувається, займає багато часу це за один день не вирішується
Зараз проблема полягає в тому що ці надходження з депозитів є дохідом, а в опитувальнику сума вказана менше і через це з'являються питання від фін моніторингу і рахунки обмежують але я працюю над вирішенням проблеми але обіцяти нічого не можу. Я розумію, які враження після цього і як це незручно, приносимо вибачення
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Ну так в том диалоге в телеграмме вам предложили неплохой ход , чтобы избежать проблем у клиентов. На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга, что такие случаи могут быть и они не единичны. Проблем у клиентов поубавилось бы на порядок. Потому что очень много клиентов пользуется схемой со Швыдкыми .ночь Швыдкый, днём карта.
Я розумію вас, саме цим я і займаюсь але на це потрібен час
*Денис
Слава Богу, что вы этим занимаетесь. Мне например,счета ограничили ещё 17 декабря и до сих пор.
Пополнение карты 1.6 ляма с депозита, предоставите доки на эту сумму. А это тот полтинник, который обеспечивает мне абонку, только он неразумный бродит туда сюда между швыдким и картой ну и накрутил себе, то есть мне проблему (
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1490
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 26 гру, 2024 15:24
Навигатор написав:
На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга, что такие случаи могут быть и они не единичны. Проблем у клиентов поубавилось бы на порядок. Потому что очень много клиентов пользуется схемой со Швыдкыми .ночь Швыдкый, днём карта.
схемой со Швидким? - много клиентов уже вообще не пользуются,
они уже свои аналогичные "9 миллионов гривен" быстро-быстро вывели (от греха подальше).
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5662
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1802 раз.
- Подякували: 317 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 26 гру, 2024 15:45
flysoulfly ну финмон очень ускоряет процесс голосования клиентов ногами ))
Жаль, конечно, но может быть исправят проблему, хотя доверие довольно сильно подорвано
-
Навигатор
-
-
- Повідомлень: 347
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 гру, 2024 15:51
Навигатор написав:
На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга
(простой) менагер/персмен не сможет поговорить с ФинМоном.
Тут лучше сразу писать жалобу в НБУ с приложением своей пояснительной записки по обороту со Швидким... Вот тогда чото може и закрутиТся!
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 6008
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 460 раз.
- Подякували: 1176 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
9
Додано: Чет 26 гру, 2024 16:38
Amethyst написав: Навигатор написав:
На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга
(простой) менагер/персмен не сможет поговорить с ФинМоном.
Тут лучше сразу писать жалобу в НБУ с приложением своей пояснительной записки по обороту со Швидким... Вот тогда чото може и закрутиТся!
А вот это по делу. Если мне не оставят выбора, то так наверное и поступлю
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1490
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 26 гру, 2024 16:56
Кассандра написав: Amethyst написав: Навигатор написав:
На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга
(простой) менагер/персмен не сможет поговорить с ФинМоном.
Тут лучше сразу писать жалобу в НБУ с приложением своей пояснительной записки по обороту со Швидким... Вот тогда чото може и закрутиТся!
А вот это по делу. Если мне не оставят выбора, то так наверное и поступлю
Да тута нуна сразу так делать раз Алка не понимает, шо на пустом месте подставляет любимых клиентов. Причем она с этими клиентами уже по 10..15 лет и тут вдруХ они стали мойщиками и постирушниками
Хто там такой недолугий у них в (независимом) ФинМоне, шо прикрывает свою задницу любым путем от любого ветерка и чиха? Хто там возомнил из себя очередное гестапо? Если клиент подписался под своими поясненнями, шо это его оборотные средства, которые ходят по внутрибанку между его личными (даже не семейными!) счетами, то вааще какие еще могут быть вопросы без суда и следствия? Какой тут ризик-ориентир подход? Ну тупо же!!
Ааа, Алка небойсь малюет возврат средств с депо на очередной котловой счет, не отображая полных рек-ов клиента -- опять лапки?!
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 6008
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 460 раз.
- Подякували: 1176 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
9
Додано: Чет 26 гру, 2024 17:05
Sense Bank написав: Навигатор написав: Sense Bank написав:Навигатор
Якщо цікаво, то це і є Денис з хейтерської і дійсно це проблема, тому що зарахування від депозиту не повинно рахувати в статистику, тому що кошти вже в банку але вирішення цієї проблеми і взагалі розібратися через що це відбувається, займає багато часу це за один день не вирішується
Зараз проблема полягає в тому що ці надходження з депозитів є дохідом, а в опитувальнику сума вказана менше і через це з'являються питання від фін моніторингу і рахунки обмежують але я працюю над вирішенням проблеми але обіцяти нічого не можу. Я розумію, які враження після цього і як це незручно, приносимо вибачення
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Ну так в том диалоге в телеграмме вам предложили неплохой ход , чтобы избежать проблем у клиентов. На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга, что такие случаи могут быть и они не единичны. Проблем у клиентов поубавилось бы на порядок. Потому что очень много клиентов пользуется схемой со Швыдкыми .ночь Швыдкый, днём карта.
Я розумію вас, саме цим я і займаюсь але на це потрібен час
*Денис
Денис! Вот только10-15 назад мне перезвонила мой персмен и сообщила, что получила ответ из отдела финмониторинга. Требования остались те же. Доходов не хватает, надо подтвердить эти 1.6 млн поступлений от депозитов на карту, которые он, отдел считает доходами. Итог - счета ограничены уже 10й день. И это перед Новым годом! ( Я конечно понимаю, что финмон сам себе голова, но неужели ничего нельзя сделать в таком явном перекосе событий?
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1490
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1238
|278014
|
|
|15
|21684
|
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens
|