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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1329133013311332

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Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 17:22

Re: Sense Bank

  Кассандра написав:Доходов не хватает, надо подтвердить эти 1.6 млн поступлений от депозитов на карту, которые он, отдел считает доходами

Доходом пусть бы и считал, если для симметрии в качестве подтверждения ему подойдёт, например, выписка со счёта, что это были возвращения депо. Там это есть в назначении платежа. Финмон просто сам по себе эти назначения не читает и требует, чтобы ему всё разжевали.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 17:45

  Amethyst написав:
  Кассандра написав:
  Amethyst написав:А вот это по делу. Если мне не оставят выбора, то так наверное и поступлю :?

Да тута нуна сразу так делать раз Алка не понимает, шо на пустом месте подставляет любимых клиентов. Причем она с этими клиентами уже по 10..15 лет и тут вдруХ они стали мойщиками и постирушниками :mrgreen:

Хто там такой недолугий у них в (независимом) ФинМоне, шо прикрывает свою задницу любым путем от любого ветерка и чиха? Хто там возомнил из себя очередное гестапо? Если клиент подписался под своими поясненнями, шо это его оборотные средства, которые ходят по внутрибанку между его личными (даже не семейными!) счетами, то вааще какие еще могут быть вопросы без суда и следствия? Какой тут ризик-ориентир подход? Ну тупо же!!

Ааа, Алка небойсь малюет возврат средств с депо на очередной котловой счет, не отображая полных рек-ов клиента -- опять лапки?! :mrgreen:

Ну вы молоток, подпишусь под каждым словом. Всё так и обстоит - всё прям в десятку!
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