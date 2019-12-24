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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2024 17:22
Кассандра написав:
Доходов не хватает, надо подтвердить эти 1.6 млн поступлений от депозитов на карту, которые он, отдел считает доходами
Доходом пусть бы и считал, если для симметрии в качестве подтверждения ему подойдёт, например, выписка со счёта, что это были возвращения депо. Там это есть в назначении платежа. Финмон просто сам по себе эти назначения не читает и требует, чтобы ему всё разжевали.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 17:45
Amethyst написав: Кассандра написав: Amethyst написав:
А вот это по делу. Если мне не оставят выбора, то так наверное и поступлю
Да тута нуна сразу так делать раз Алка не понимает, шо на пустом месте подставляет любимых клиентов. Причем она с этими клиентами уже по 10..15 лет и тут вдруХ они стали мойщиками и постирушниками
Хто там такой недолугий у них в (независимом) ФинМоне, шо прикрывает свою задницу любым путем от любого ветерка и чиха? Хто там возомнил из себя очередное гестапо? Если клиент подписался под своими поясненнями, шо это его оборотные средства, которые ходят по внутрибанку между его личными (даже не семейными!) счетами, то вааще какие еще могут быть вопросы без суда и следствия? Какой тут ризик-ориентир подход? Ну тупо же!!
Ааа, Алка небойсь малюет возврат средств с депо на очередной котловой счет, не отображая полных рек-ов клиента -- опять лапки?!
Ну вы молоток, подпишусь под каждым словом. Всё так и обстоит - всё прям в десятку!
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Додано: Чет 26 гру, 2024 18:48
moveton написав:
Доходом пусть бы и считал, если для симметрии в качестве подтверждения ему подойдёт...
Ни в коем случае! Нельзя считать доходом обороты. Тем более между своими счетами. Если придурковатые банки во главе с идиотским нбу пойдут по этому пути в итоге мы получим что налоговая придет к обложению тупо оборотов именуя это вашими доходами. Считаю в этом вопросе надо четко отделять мух от котлет: обороты по своим счетам да ещё и внутри банка это ни разу не про финмон и не xep ему со своими липкими грязными руками туда лезть. Пусть мониторят реальные поступления если им так надо. Банкам давно пора понять что есть часть клиентов, которые могут не иметь доходов в принципе ибо имеют заработанный ранее капитал и работают теперь с ним. Если охота пусть мониторят его происхождение (в принципе они должны это делать и так когда банк заходит в банк), но после того как банку станет понятно что у клиента есть определенный капитал - в его рамках не должны любить мозги и уж тем более не должны подписывать конченные меморандумы построенные опять таки на принципе оценки "ежемесячного дохода" и внедрения ограничений клиентам, значительных текущих доходов не имеющих. Сейчас без этого (признания что у человека есть деньги заработанные ранее которым он волен свободно распоряжаться) банки скатываются все больше в сторону явного маразма, стимулируя уход нормальных клиентов и вывод ними своих средств из банковской системы
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WallNutPen
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Додано: Чет 26 гру, 2024 19:04
WallNutPen написав:
Сейчас без этого (признания что у человека есть деньги заработанные ранее которым он волен свободно распоряжаться) банки скатываются все больше в сторону явного маразма, стимулируя уход нормальных клиентов и вывод ними своих средств из банковской системы
Я вот до сих пор в єто поверить не могу. Я не нашел подобніх требований у регулятора. Там есть просто: знать своего клиента. А клиент у банка уже есть 20 лет... И шоо, вот теперь банка начала его изучать за последние 3 года?.. А у него вот депо 5-летний закончился в банке.
Єто простіе отмазки банков, им так легче. Но клиент должен научиться макать их и макать в их же дер... И постоянно ставить в известность НБУ. И никакой суд тут не нужен
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Amethyst
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Додано: Чет 26 гру, 2024 19:24
Sense Bank написав: Навигатор написав: Sense Bank написав:Навигатор
Якщо цікаво, то це і є Денис з хейтерської і дійсно це проблема, тому що зарахування від депозиту не повинно рахувати в статистику, тому що кошти вже в банку але вирішення цієї проблеми і взагалі розібратися через що це відбувається, займає багато часу це за один день не вирішується
Зараз проблема полягає в тому що ці надходження з депозитів є дохідом, а в опитувальнику сума вказана менше і через це з'являються питання від фін моніторингу і рахунки обмежують але я працюю над вирішенням проблеми але обіцяти нічого не можу. Я розумію, які враження після цього і як це незручно, приносимо вибачення
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Ну так в том диалоге в телеграмме вам предложили неплохой ход , чтобы избежать проблем у клиентов. На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга, что такие случаи могут быть и они не единичны. Проблем у клиентов поубавилось бы на порядок. Потому что очень много клиентов пользуется схемой со Швыдкыми .ночь Швыдкый, днём карта.
Я розумію вас, саме цим я і займаюсь але на це потрібен час
*Денис
Ви поки займайтесь, а я перекину частину до ПУМБ.
Це схоже хтось зі смузистів для фінмону вдало зробив звіт по клієнту, шо усі обороти по рахунку рахуються як дохід. Шо потрібно зробить? Пляці підказать, він працює чи вже вигнали? Якщо працює- ви знаєте кого в першу чергу вигонять.
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