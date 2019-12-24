Додано: Чет 26 гру, 2024 18:48

moveton написав: Доходом пусть бы и считал, если для симметрии в качестве подтверждения ему подойдёт...

Доходом пусть бы и считал, если для симметрии в качестве подтверждения ему подойдёт...

Ни в коем случае! Нельзя считать доходом обороты. Тем более между своими счетами. Если придурковатые банки во главе с идиотским нбу пойдут по этому пути в итоге мы получим что налоговая придет к обложению тупо оборотов именуя это вашими доходами. Считаю в этом вопросе надо четко отделять мух от котлет: обороты по своим счетам да ещё и внутри банка это ни разу не про финмон и не xep ему со своими липкими грязными руками туда лезть. Пусть мониторят реальные поступления если им так надо. Банкам давно пора понять что есть часть клиентов, которые могут не иметь доходов в принципе ибо имеют заработанный ранее капитал и работают теперь с ним. Если охота пусть мониторят его происхождение (в принципе они должны это делать и так когда банк заходит в банк), но после того как банку станет понятно что у клиента есть определенный капитал - в его рамках не должны любить мозги и уж тем более не должны подписывать конченные меморандумы построенные опять таки на принципе оценки "ежемесячного дохода" и внедрения ограничений клиентам, значительных текущих доходов не имеющих. Сейчас без этого (признания что у человека есть деньги заработанные ранее которым он волен свободно распоряжаться) банки скатываются все больше в сторону явного маразма, стимулируя уход нормальных клиентов и вывод ними своих средств из банковской системы