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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1330133113321333

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:42

  WallNutPen написав:
  moveton написав:Доходом пусть бы и считал, если для симметрии в качестве подтверждения ему подойдёт...

Ни в коем случае! Нельзя считать доходом обороты. Тем более между своими счетами. Если придурковатые банки во главе с идиотским нбу пойдут по этому пути в итоге мы получим что налоговая придет к обложению тупо оборотов именуя это вашими доходами.

Тут путаница с терминами произошла на пост раньше. Именно доходом думаю, что выплаты депо и не считаются (хотя о процентах банк в налоговую персонально мог бы и отчитываться, раз уж налоги с них платит). Они считаются поступлением на счёт, который триггерит финмон превышением порога по этому показателю, который указан в анкете. Это к налоговой никакого отношения не имеет и из постанов НБУ не очевидно, как такое трактовать. Всё таки деньги на срочном депо - это уже скорее банка, чем клиента, пусть и временно. В этом и суть срочного депо. А погашение ОВГЗ в поступления на счёт клиента вообще все банки запишут, хотя дохода там небольшая часть, но так ли уж это не правильно?

Я не вижу ничего катастрофического, если финмону делать нечего и он в поступления на счёта клиента засчитывает то, что для него выглядит считать странноватым. До тех пор пока:
1) Порог поступлений в анкете можно себе нарисовать произвольно (не обязательно, но без этого получаются постоянные триггеры и необходимости глубоких проверок).
2) Финмон, раз уж он такое засчитывает, в качестве объяснительных принимает справку, что это было погашение депо, как оно и есть по факту.
Востаннє редагувалось moveton в Чет 26 гру, 2024 23:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:43

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Єто простіе отмазки банков, им так легче. Но клиент должен научиться макать их и макать в их же дер... И постоянно ставить в известность НБУ. И никакой суд тут не нужен


мені здається простіше для своїх нервів не користуватися послугами такого банку ніж намагатися боротися з вітряками :)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:27

  Amethyst написав:
  Nighthawk написав:заради подвійних відсотків?
Та нуу, ну нема тут схематозу з %%. Це ж рахунок, а не картка з лонгованим регламентом на проводку. Не вводить людей в оману, і краще приберіть свій опус :idea


:D
А можете для того, кто немного в танке :mrgreen: пояснить/намекнуть, а зачем такие ежедневные сложности с постоянным/каждодневным открыванием этого депо ? Какой сенс ? :mrgreen:

Не проще для выполнения условия бесплатности пакета пополнить тело на сколько-то там минимум грн сколько-то там минимум раз (всё равно за один номер минимум по любому платить приходится), и потом один раз открыть то швыдкеДепо под процент и себе же самому не морочить лишний раз голову ? :oops:

А так то да, с этими финмоновскими зверствами, чем дальше каждый раз всё больше и больше задумываешся , а стоит ли открывать где-либо лишний раз новое депо (какое-угодно). Сами ж банки отгоняют клиентов... :?
a77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:41

  a77 написав:А можете для того, кто немного в танке :mrgreen: пояснить/намекнуть, а зачем такие ежедневные сложности с постоянным/каждодневным открыванием этого депо ? Какой сенс ? :mrgreen:

Не проще для выполнения условия бесплатности пакета пополнить тело на сколько-то там минимум грн сколько-то там минимум раз (всё равно за один номер минимум по любому платить приходится), и потом один раз открыть то швыдкеДепо под процент и себе же самому не морочить лишний раз голову ? :oops:

Объяснялось же сразу в начале треда и потом недавно повторили: чтобы срочный депо превратить в текущий счёт, с которого в любой день можно снять хоть все деньги, но продолжать иметь доход по ставкам срочного депо. Как это сделать, если тот депо открывать только раз? И при чём тут вообще условия бесплатности пакета?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:46

  moveton написав:Объяснялось же сразу в начале треда и потом недавно повторили: чтобы срочный депо превратить в текущий счёт, с которого в любой день можно снять хоть все деньги, но продолжать иметь доход по ставкам срочного депо. Как это сделать, если тот депо открывать только раз? И при чём тут вообще условия бесплатности пакета?


Вроде уже понял всю сложность ситуации: обеспечить 2 в 1: прибыльность и доступность.
Если был бы расторгаемым депозитом, то не нужно тогда бы кучу телодвижений юзеру делать. А ну да, :mrgreen: и с условных 50 тыс при досрочном разрыве (с 0% дохода) согласие недополучить 18,99 грн дохода максимум (= 6/100 / 365 * 3 × 0,77 × 50к) :mrgreen: а так то он нерасторгамый, как я понял.
a77
 
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