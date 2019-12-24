RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1330133113321333

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:42

  WallNutPen написав:
  moveton написав:Доходом пусть бы и считал, если для симметрии в качестве подтверждения ему подойдёт...

Ни в коем случае! Нельзя считать доходом обороты. Тем более между своими счетами. Если придурковатые банки во главе с идиотским нбу пойдут по этому пути в итоге мы получим что налоговая придет к обложению тупо оборотов именуя это вашими доходами.

Тут путаница с терминами произошла на пост раньше. Именно доходом думаю, что выплаты депо и не считаются (хотя о процентах банк в налоговую персонально мог бы и отчитываться, раз уж налоги с них платит). Они считаются поступлением на счёт, который триггерит финмон превышением порога по этому показателю, который указан в анкете. Это к налоговой никакого отношения не имеет и из постанов НБУ не очевидно, как такое трактовать. Всё таки деньги на срочном депо - это уже скорее банка, чем клиента, пусть и временно. В этом и суть срочного депо. А погашение ОВГЗ в поступления на счёт клиента вообще все банки запишут, хотя дохода там небольшая часть, но так ли уж это не правильно?

Я не вижу ничего катастрофического, если финмону делать нечего и он в поступления на счёта клиента засчитывает то, что для него выглядит считать странноватым. До тех пор пока:
1) Порог поступлений в анкете можно себе нарисовать произвольно (не обязательно, но без этого получаются постоянные триггеры и необходимости глубоких проверок).
2) Финмон, раз уж он такое засчитывает, в качестве объяснительных принимает справку, что это было погашение депо, как оно и есть по факту.
Востаннє редагувалось moveton в Чет 26 гру, 2024 23:46, всього редагувалось 1 раз.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5028
З нами з: 23.03.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:43

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Єто простіе отмазки банков, им так легче. Но клиент должен научиться макать их и макать в их же дер... И постоянно ставить в известность НБУ. И никакой суд тут не нужен


мені здається простіше для своїх нервів не користуватися послугами такого банку ніж намагатися боротися з вітряками :)
DmitryZP
 
Повідомлень: 4561
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 824 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:27

  Amethyst написав:
  Nighthawk написав:заради подвійних відсотків?
Та нуу, ну нема тут схематозу з %%. Це ж рахунок, а не картка з лонгованим регламентом на проводку. Не вводить людей в оману, і краще приберіть свій опус :idea


:D
А можете для того, кто немного в танке :mrgreen: пояснить/намекнуть, а зачем такие ежедневные сложности с постоянным/каждодневным открыванием этого депо ? Какой сенс ? :mrgreen:

Не проще для выполнения условия бесплатности пакета пополнить тело на сколько-то там минимум грн сколько-то там минимум раз (всё равно за один номер минимум по любому платить приходится), и потом один раз открыть то швыдкеДепо под процент и себе же самому не морочить лишний раз голову ? :oops:

А так то да, с этими финмоновскими зверствами, чем дальше каждый раз всё больше и больше задумываешся , а стоит ли открывать где-либо лишний раз новое депо (какое-угодно). Сами ж банки отгоняют клиентов... :?
a77
 
Повідомлень: 134
З нами з: 11.01.24
Подякував: 18 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:41

  a77 написав:А можете для того, кто немного в танке :mrgreen: пояснить/намекнуть, а зачем такие ежедневные сложности с постоянным/каждодневным открыванием этого депо ? Какой сенс ? :mrgreen:

Не проще для выполнения условия бесплатности пакета пополнить тело на сколько-то там минимум грн сколько-то там минимум раз (всё равно за один номер минимум по любому платить приходится), и потом один раз открыть то швыдкеДепо под процент и себе же самому не морочить лишний раз голову ? :oops:

Объяснялось же сразу в начале треда и потом недавно повторили: чтобы срочный депо превратить в текущий счёт, с которого в любой день можно снять хоть все деньги, но продолжать иметь доход по ставкам срочного депо. Как это сделать, если тот депо открывать только раз? И при чём тут вообще условия бесплатности пакета?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5028
З нами з: 23.03.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:46

  moveton написав:Объяснялось же сразу в начале треда и потом недавно повторили: чтобы срочный депо превратить в текущий счёт, с которого в любой день можно снять хоть все деньги, но продолжать иметь доход по ставкам срочного депо. Как это сделать, если тот депо открывать только раз? И при чём тут вообще условия бесплатности пакета?


Вроде уже понял всю сложность ситуации: обеспечить 2 в 1: прибыльность и доступность.
Если был бы расторгаемым депозитом, то не нужно тогда бы кучу телодвижений юзеру делать. А ну да, :mrgreen: и с условных 50 тыс при досрочном разрыве (с 0% дохода) согласие недополучить 18,99 грн дохода максимум (= 6/100 / 365 * 3 × 0,77 × 50к) :mrgreen: а так то он нерасторгамый, как я понял.
a77
 
Повідомлень: 134
З нами з: 11.01.24
Подякував: 18 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 02:17

Re: Sense Bank

  a77 написав:и с условных 50 тыс при досрочном разрыве (с 0% дохода) согласие недополучить 18,99 грн дохода максимум (= 6/100 / 365 * 3 × 0,77 × 50к)

Максимум за трёхдневный такт. А за месяц - тут смотря насколько часто деньги нужны. Если понемногу, но, скажем, раз в пару дней (а это для денег, которые считаются в опреативном доступе, нормально), то вообще ни один такт выдержан не будет, а это в месяц недополучение уже 190 грн :oops: Вон, ещё в фильме "Бабник" ГГ за такое укоряли.

Но да, действительно сейчас не расторгаемый, поэтому это только теория.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5028
З нами з: 23.03.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:13

  moveton написав:
  a77 написав:и с условных 50 тыс при досрочном разрыве (с 0% дохода) согласие недополучить 18,99 грн дохода максимум (= 6/100 / 365 * 3 × 0,77 × 50к)

Максимум за трёхдневный такт. А за месяц - тут смотря насколько часто деньги нужны. Если понемногу, но, скажем, раз в пару дней (а это для денег, которые считаются в опреативном доступе, нормально), то вообще ни один такт выдержан не будет, а это в месяц недополучение уже 190 грн :oops: Вон, ещё в фильме "Бабник" ГГ за такое укоряли.

Но да, действительно сейчас не расторгаемый, поэтому это только теория.


Ну тут такое дело: если был бы нормальный финмон в плане спокойно потом назад завести снятое/выведенное/потраченное в приличной сумме, то проблема количества трехдневных тактов и их возможных разрывов ("если вдруг чо") и имела бы какое-то практическое значение. А так получается, что куда ни глянь руки связываны, и 1-2 "такта" с суммой 50-100 тыс - и больше тут особо и не вышло бы наиграться. :D Но это всё опять таки при гипотетической расторгаемости, а ее и нет, поэтому оффтоп по сути.

Короче, не те нынче времена, когда можно более менее спокойно пользоваться услугами банков. Даже просто обычный депозит открыть, невольно задумываешься, а стоит ли оно того, даже если есть подтверж.бумажки. И идиотизм банков, накручивающих обороты окончившемися депозитами и между своими счетами, зашкаливает. :roll:
Раньше боялись фонда, теперь еще больше боятся пришлепнутого финмона. :lol:
a77
 
Повідомлень: 134
З нами з: 11.01.24
Подякував: 18 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1330133113321333
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 122, 123, 124
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1238 278099
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2024 10:43
ramzes4
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
15 21715
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.