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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2024 23:42
WallNutPen написав: moveton написав:
Доходом пусть бы и считал, если для симметрии в качестве подтверждения ему подойдёт...
Ни в коем случае! Нельзя считать доходом обороты. Тем более между своими счетами. Если придурковатые банки во главе с идиотским нбу пойдут по этому пути в итоге мы получим что налоговая придет к обложению тупо оборотов именуя это вашими доходами.
Тут путаница с терминами произошла на пост раньше. Именно доходом думаю, что выплаты депо и не считаются (хотя о процентах банк в налоговую персонально мог бы и отчитываться, раз уж налоги с них платит). Они считаются поступлением на счёт, который триггерит финмон превышением порога по этому показателю, который указан в анкете. Это к налоговой никакого отношения не имеет и из постанов НБУ не очевидно, как такое трактовать. Всё таки деньги на срочном депо - это уже скорее банка, чем клиента, пусть и временно. В этом и суть срочного депо. А погашение ОВГЗ в поступления на счёт клиента вообще все банки запишут, хотя дохода там небольшая часть, но так ли уж это не правильно?
Я не вижу ничего катастрофического, если финмону делать нечего и он в поступления на счёта клиента
засчитывает то, что для него выглядит считать странноватым. До тех пор пока:
1) Порог поступлений в анкете можно себе нарисовать произвольно (не обязательно, но без этого получаются постоянные триггеры и необходимости глубоких проверок).
2) Финмон, раз уж он такое засчитывает, в качестве объяснительных принимает справку, что это было погашение депо, как оно и есть по факту.
Востаннє редагувалось moveton
в Чет 26 гру, 2024 23:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 23:43
Amethyst написав:
Єто простіе отмазки банков, им так легче. Но клиент должен научиться макать их и макать в их же дер... И постоянно ставить в известность НБУ. И никакой суд тут не нужен
мені здається простіше для своїх нервів не користуватися послугами такого банку ніж намагатися боротися з вітряками
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:27
Amethyst написав: Nighthawk написав:
заради подвійних відсотків?
Та нуу, ну нема тут схематозу з %%. Це ж рахунок, а не картка з лонгованим регламентом на проводку. Не вводить людей в оману, і краще приберіть свій опус :idea
А можете для того, кто немного в танке
пояснить/намекнуть, а зачем такие ежедневные сложности с постоянным/каждодневным открыванием этого депо ? Какой сенс ?
Не проще для выполнения условия бесплатности пакета пополнить тело на сколько-то там минимум грн сколько-то там минимум раз (всё равно за один номер минимум по любому платить приходится), и потом один раз открыть то швыдкеДепо под процент и себе же самому не морочить лишний раз голову ?
А так то да, с этими финмоновскими зверствами, чем дальше каждый раз всё больше и больше задумываешся , а стоит ли открывать где-либо лишний раз новое депо (какое-угодно). Сами ж банки отгоняют клиентов...
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a77
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:41
a77 написав:
А можете для того, кто немного в танке
пояснить/намекнуть, а зачем такие ежедневные сложности с постоянным/каждодневным открыванием этого депо ? Какой сенс ?
Не проще для выполнения условия бесплатности пакета пополнить тело на сколько-то там минимум грн сколько-то там минимум раз (всё равно за один номер минимум по любому платить приходится), и потом один раз открыть то швыдкеДепо под процент и себе же самому не морочить лишний раз голову ?
Объяснялось же сразу в начале треда
и потом недавно повторили
: чтобы срочный депо превратить в текущий счёт, с которого в любой день можно снять хоть все деньги, но продолжать иметь доход по ставкам срочного депо. Как это сделать, если тот депо открывать только раз? И при чём тут вообще условия бесплатности пакета?
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moveton
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:46
moveton написав:
Объяснялось же сразу в начале треда
и потом недавно повторили
: чтобы срочный депо превратить в текущий счёт, с которого в любой день можно снять хоть все деньги, но продолжать иметь доход по ставкам срочного депо. Как это сделать, если тот депо открывать только раз? И при чём тут вообще условия бесплатности пакета?
Вроде уже понял всю сложность ситуации: обеспечить 2 в 1: прибыльность и доступность.
Если был бы расторгаемым депозитом, то не нужно тогда бы кучу телодвижений юзеру делать. А ну да,
и с условных 50 тыс при досрочном разрыве (с 0% дохода) согласие недополучить 18,99 грн дохода максимум (= 6/100 / 365 * 3 × 0,77 × 50к)
а так то он нерасторгамый, как я понял.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 02:17
a77 написав:
и с условных 50 тыс при досрочном разрыве (с 0% дохода) согласие недополучить 18,99 грн дохода максимум (= 6/100 / 365 * 3 × 0,77 × 50к)
Максимум за трёхдневный такт. А за месяц - тут смотря насколько часто деньги нужны. Если понемногу, но, скажем, раз в пару дней (а это для денег, которые считаются в опреативном доступе, нормально), то вообще ни один такт выдержан не будет, а это в месяц недополучение уже 190 грн
Вон, ещё в фильме "Бабник" ГГ за такое укоряли.
Но да, действительно сейчас не расторгаемый, поэтому это только теория.
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moveton
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:13
moveton написав: a77 написав:
и с условных 50 тыс при досрочном разрыве (с 0% дохода) согласие недополучить 18,99 грн дохода максимум (= 6/100 / 365 * 3 × 0,77 × 50к)
Максимум за трёхдневный такт. А за месяц - тут смотря насколько часто деньги нужны. Если понемногу, но, скажем, раз в пару дней (а это для денег, которые считаются в опреативном доступе, нормально), то вообще ни один такт выдержан не будет, а это в месяц недополучение уже 190 грн
Вон, ещё в фильме "Бабник" ГГ за такое укоряли.
Но да, действительно сейчас не расторгаемый, поэтому это только теория.
Ну тут такое дело: если был бы нормальный финмон в плане спокойно потом назад завести снятое/выведенное/потраченное в приличной сумме, то проблема количества трехдневных тактов и их возможных разрывов ("если вдруг чо") и имела бы какое-то практическое значение. А так получается, что куда ни глянь руки связываны, и 1-2 "такта" с суммой 50-100 тыс - и больше тут особо и не вышло бы наиграться.
Но это всё опять таки при гипотетической расторгаемости, а ее и нет, поэтому оффтоп по сути.
Короче, не те нынче времена, когда можно более менее спокойно пользоваться услугами банков. Даже просто обычный депозит открыть, невольно задумываешься, а стоит ли оно того, даже если есть подтверж.бумажки. И идиотизм банков, накручивающих обороты окончившемися депозитами и между своими счетами, зашкаливает.
Раньше боялись фонда, теперь еще больше боятся пришлепнутого финмона.
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