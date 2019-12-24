Додано: Чет 26 гру, 2024 23:42

WallNutPen написав: moveton написав: Доходом пусть бы и считал, если для симметрии в качестве подтверждения ему подойдёт...

Доходом пусть бы и считал, если для симметрии в качестве подтверждения ему подойдёт...

Ни в коем случае! Нельзя считать доходом обороты. Тем более между своими счетами. Если придурковатые банки во главе с идиотским нбу пойдут по этому пути в итоге мы получим что налоговая придет к обложению тупо оборотов именуя это вашими доходами. Ни в коем случае! Нельзя считать доходом обороты. Тем более между своими счетами. Если придурковатые банки во главе с идиотским нбу пойдут по этому пути в итоге мы получим что налоговая придет к обложению тупо оборотов именуя это вашими доходами.

Тут путаница с терминами произошла на пост раньше. Именно доходом думаю, что выплаты депо и не считаются (хотя о процентах банк в налоговую персонально мог бы и отчитываться, раз уж налоги с них платит). Они считаются поступлением на счёт, который триггерит финмон превышением порога по этому показателю, который указан в анкете. Это к налоговой никакого отношения не имеет и из постанов НБУ не очевидно, как такое трактовать. Всё таки деньги на срочном депо - это уже скорее банка, чем клиента, пусть и временно. В этом и суть срочного депо. А погашение ОВГЗ в поступления на счёт клиента вообще все банки запишут, хотя дохода там небольшая часть, но так ли уж это не правильно?Я не вижу ничего катастрофического, если финмону делать нечего и он взасчитывает то, что для него выглядит считать странноватым. До тех пор пока:1) Порог поступлений в анкете можно себе нарисовать произвольно (не обязательно, но без этого получаются постоянные триггеры и необходимости глубоких проверок).2) Финмон, раз уж он такое засчитывает, в качестве объяснительных принимает справку, что это было погашение депо, как оно и есть по факту.