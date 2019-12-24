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банках (гарне і погане) / Sense Bank Sense Bank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1331133213331334 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.5 5 104 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 13 2- Погане. Некомпетентне. 9% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 17 4- Добре. Як і повинно бути. 39% 41 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 24 Всього голосів : 104 Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:39 Nighthawk

Боже, як це низько треба впасти....



Ловить блох, или не ловить блох, и как их ловить – личное дело каждого. Кто-то с круговыми размещениями депо играется, кто-то с кредитами и рассрочками, кто-то бонусные карты открывает и т.д., и т.п. Да и блоха блохе рознь. То, что для одного – блоха, для другого нормальный дополнительный улов. Особенно, если ничего особенного делать не приходится. Ткнул пальцем пару раз - и готово! Вопрос в том, что финмон должен отличать "поступления" от "преступления" прежде, чем начинать морочить голову клиенту сразу и без разбору. Ведь падает лояльность отношения к банку. ЯНаФоруме Повідомлень: 112 З нами з: 15.01.15 Подякував: 18 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:12 ЯНаФоруме написав: Столкнулся с такой ерундой. Захотел в декабре оплатить счёт от одной коммунальной конторы тремя платежами.



1. В начале месяца Вовиной тысячей с карты "НацКешбек".

2. В 20-х числах, собственно, нацкешбеком с карты "НацКешбек".

3. В конце месяца с карты "Вайт" доплатить остаток.



Разумеется, всё это через ССА. Контора есть в стандартном меню коммунальщиков.

1-й платёж ушёл на ура. Просто вписал сумму платежа 1000 вместо реальной бОльшей суммы.



А вот 2-й и 3-й платёж – ни в какую! Ни через меню коммуналки, ни через шаблон. "Невозможно выполнить операцию. Счёт оплачен или ещё не выставлен". Конечно, я пошёл на сайт поставщика услуги и оплатил онлайн без комиссии через сторонний платёжный сервис. В случае оплаты с карты "Вайт" мог оплатить и по реквизитам. С карты "НацКешбек" по реквизитам не оплатишь, потому что "куда попало" с этой карты платить нельзя. В целом задача решена. Но почему с неудобствами и извращениями? Как-то в веб-версии у меня таких проблем не возникало. Платил, сколько хотел, а потом доплачивал. Разве это не стандартная ситуация? Разве так никто, кроме меня не делает? По-моему, надо бы подправить. Столкнулся с такой ерундой. Захотел в декабре оплатить счёт от одной коммунальной конторы тремя платежами.1. В начале месяца Вовиной тысячей с карты "НацКешбек".2. В 20-х числах, собственно, нацкешбеком с карты "НацКешбек".3. В конце месяца с карты "Вайт" доплатить остаток.Разумеется, всё это через ССА. Контора есть в стандартном меню коммунальщиков.1-й платёж ушёл на ура. Просто вписал сумму платежа 1000 вместо реальной бОльшей суммы.А вот 2-й и 3-й платёж – ни в какую! Ни через меню коммуналки, ни через шаблон. "Невозможно выполнить операцию. Счёт оплачен или ещё не выставлен". Конечно, я пошёл на сайт поставщика услуги и оплатил онлайн без комиссии через сторонний платёжный сервис. В случае оплаты с карты "Вайт" мог оплатить и по реквизитам. С карты "НацКешбек" по реквизитам не оплатишь, потому что "куда попало" с этой карты платить нельзя. В целом задача решена. Но почему с неудобствами и извращениями? Как-то в веб-версии у меня таких проблем не возникало. Платил, сколько хотел, а потом доплачивал. Разве это не стандартная ситуация? Разве так никто, кроме меня не делает? По-моему, надо бы подправить.

Вітаю!

Так, у нас дійсно є така особливість, і це пов'язано з тим що в застосунку оплата комунальних послуг проходить через різних партнерів

Таким чином, якщо ви через "Платежі" оберете потрібний ярлик з, наприклад, "Популярного" - оплата комунальних послуг буде доступна лише раз на місяць, а якщо ви використаєте пошукове меню "Комунальні за реквізитами" вище - такого обмеження не буде, і оплата має пройти)



Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧



(п.с. наче на цей раз правильно відповіла цитатою!) Вітаю!Так, у нас дійсно є така особливість, і це пов'язано з тим що в застосунку оплата комунальних послуг проходить через різних партнерівТаким чином, якщо ви через "Платежі" оберете потрібний ярлик з, наприклад, "Популярного" - оплата комунальних послуг буде доступна лише раз на місяць, а якщо ви використаєте пошукове меню "Комунальні за реквізитами" вище - такого обмеження не буде, і оплата має пройти)Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧(п.с. наче на цей раз правильно відповіла цитатою!) Sense Bank Представник банку Повідомлень: 12929 З нами з: 18.02.13 Подякував: 181 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1331133213331334 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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