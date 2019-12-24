RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1331133213331334

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:39

Nighthawk
Боже, як це низько треба впасти....

Ловить блох, или не ловить блох, и как их ловить – личное дело каждого. Кто-то с круговыми размещениями депо играется, кто-то с кредитами и рассрочками, кто-то бонусные карты открывает и т.д., и т.п. Да и блоха блохе рознь. То, что для одного – блоха, для другого нормальный дополнительный улов. Особенно, если ничего особенного делать не приходится. Ткнул пальцем пару раз - и готово! Вопрос в том, что финмон должен отличать "поступления" от "преступления" прежде, чем начинать морочить голову клиенту сразу и без разбору. Ведь падает лояльность отношения к банку.
ЯНаФоруме
 
Повідомлень: 113
З нами з: 15.01.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:12

  ЯНаФоруме написав:Столкнулся с такой ерундой. Захотел в декабре оплатить счёт от одной коммунальной конторы тремя платежами.

1. В начале месяца Вовиной тысячей с карты "НацКешбек".
2. В 20-х числах, собственно, нацкешбеком с карты "НацКешбек".
3. В конце месяца с карты "Вайт" доплатить остаток.

Разумеется, всё это через ССА. Контора есть в стандартном меню коммунальщиков.
1-й платёж ушёл на ура. Просто вписал сумму платежа 1000 вместо реальной бОльшей суммы.

А вот 2-й и 3-й платёж – ни в какую! Ни через меню коммуналки, ни через шаблон. "Невозможно выполнить операцию. Счёт оплачен или ещё не выставлен". Конечно, я пошёл на сайт поставщика услуги и оплатил онлайн без комиссии через сторонний платёжный сервис. В случае оплаты с карты "Вайт" мог оплатить и по реквизитам. С карты "НацКешбек" по реквизитам не оплатишь, потому что "куда попало" с этой карты платить нельзя. В целом задача решена. Но почему с неудобствами и извращениями? Как-то в веб-версии у меня таких проблем не возникало. Платил, сколько хотел, а потом доплачивал. Разве это не стандартная ситуация? Разве так никто, кроме меня не делает? По-моему, надо бы подправить.

Вітаю!
Так, у нас дійсно є така особливість, і це пов'язано з тим що в застосунку оплата комунальних послуг проходить через різних партнерів
Таким чином, якщо ви через "Платежі" оберете потрібний ярлик з, наприклад, "Популярного" - оплата комунальних послуг буде доступна лише раз на місяць, а якщо ви використаєте пошукове меню "Комунальні за реквізитами" вище - такого обмеження не буде, і оплата має пройти)

Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧

(п.с. наче на цей раз правильно відповіла цитатою!)
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12929
З нами з: 18.02.13
Подякував: 181 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
 
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:14

Sense Bank

Да, вроде, перепробовал все варианты... И шаблон, созданный ранее, и из списка, и по реквизитам, и по адресу... Всегда в конце концов выводило на ярлык из списка и блокировало платёж. Хотя, сейчас не возьмусь утверждать, что Ваш вариант тоже был опробован. Подзабыл уже все действия.

Спасибо за ответ! Попробую в следующий раз при случае то, что Вы сейчас предложили.
ЯНаФоруме
 
Повідомлень: 113
З нами з: 15.01.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:56

  Amethyst написав:
  Nighthawk написав:заради подвійних відсотків?
Та нуу, ну нема тут схематозу з %%. Це ж рахунок, а не картка з лонгованим регламентом на проводку. Не вводить людей в оману, і краще приберіть свій опус :idea:


Одни и те же на манеже (ТМ), звідти і припущення про схематоз :mrgreen:
А по-друге, якщо треба вільний доступ до коштів, чим Вигода під 4% не підходить?
І СЕПи безкоштовні у аппці, яка проблема?
На сумі 50 000 грн під 4% - це 164 грн брутто, під 6%, з щоденними (!!!) циганськими танцями і увагою фінмону - 246 грн брутто. Ціна питання - 82 грн брутто в місяць, тобто заледве 1 (одне) лате (С) смузярі. Боже, яке ж це дно... :?
Nighthawk
 
Повідомлень: 1175
З нами з: 17.07.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:36

  Amethyst написав:
  Nighthawk написав:заради подвійних відсотків?
Та нуу, ну нема тут схематозу з %%. Це ж рахунок, а не картка з лонгованим регламентом на проводку. Не вводить людей в оману, і краще приберіть свій опус :idea:

а погоджусь, що воно того не вартує. час дорожче коштує...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7712
З нами з: 29.09.19
Подякував: 703 раз.
Подякували: 1568 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 07:41

  Amethyst написав:
  WallNutPen написав:Сейчас без этого (признания что у человека есть деньги заработанные ранее которым он волен свободно распоряжаться) банки скатываются все больше в сторону явного маразма, стимулируя уход нормальных клиентов и вывод ними своих средств из банковской системы
Я вот до сих пор в єто поверить не могу. Я не нашел подобніх требований у регулятора. Там есть просто: знать своего клиента. А клиент у банка уже есть 20 лет... И шоо, вот теперь банка начала его изучать за последние 3 года?.. А у него вот депо 5-летний закончился в банке.
Єто простіе отмазки банков, им так легче. Но клиент должен научиться макать их и макать в их же дер... И постоянно ставить в известность НБУ. И никакой суд тут не нужен

НБУ не виконує свої обов'язки та обов'язки,перекладає відповідальність на банки,коли все ж таки треба відповідати - є готові шаблонні відповіді, однієї з ключових слів це звернення до суду
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18000
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 19:33

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:а в опитувальнику сума вказана менше і через це з'являються питання від фін моніторингу і рахунки обмежують

При оновленні даних онлайн в додатку такої графи не було зовсім (принаймні декілька місяців тому) і банк якось сам вираховував суму виходячи з доходу.
І як дізнатися. скільки банк намалював той верхній поріг ?
Чи виходячи з поточної логіки в додатковий дохід в анкеті треба вказувати всі можливі повернення депо та ОВДП (що звісно буде значно більше доходу по ЗП)?
Kalgan
 
Повідомлень: 1132
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1331133213331334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 122, 123, 124
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1238 278261
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2024 10:43
ramzes4
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
15 21742
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron