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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:39
Nighthawk
Боже, як це низько треба впасти....
Ловить блох, или не ловить блох, и как их ловить – личное дело каждого. Кто-то с круговыми размещениями депо играется, кто-то с кредитами и рассрочками, кто-то бонусные карты открывает и т.д., и т.п. Да и блоха блохе рознь. То, что для одного – блоха, для другого нормальный дополнительный улов. Особенно, если ничего особенного делать не приходится. Ткнул пальцем пару раз - и готово! Вопрос в том, что финмон должен отличать "поступления" от "преступления" прежде, чем начинать морочить голову клиенту сразу и без разбору. Ведь падает лояльность отношения к банку.
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ЯНаФоруме
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:12
ЯНаФоруме написав:
Столкнулся с такой ерундой. Захотел в декабре оплатить счёт от одной коммунальной конторы тремя платежами.
1. В начале месяца Вовиной тысячей с карты "НацКешбек".
2. В 20-х числах, собственно, нацкешбеком с карты "НацКешбек".
3. В конце месяца с карты "Вайт" доплатить остаток.
Разумеется, всё это через ССА. Контора есть в стандартном меню коммунальщиков.
1-й платёж ушёл на ура. Просто вписал сумму платежа 1000 вместо реальной бОльшей суммы.
А вот 2-й и 3-й платёж – ни в какую! Ни через меню коммуналки, ни через шаблон. "Невозможно выполнить операцию. Счёт оплачен или ещё не выставлен". Конечно, я пошёл на сайт поставщика услуги и оплатил онлайн без комиссии через сторонний платёжный сервис. В случае оплаты с карты "Вайт" мог оплатить и по реквизитам. С карты "НацКешбек" по реквизитам не оплатишь, потому что "куда попало" с этой карты платить нельзя. В целом задача решена. Но почему с неудобствами и извращениями? Как-то в веб-версии у меня таких проблем не возникало. Платил, сколько хотел, а потом доплачивал. Разве это не стандартная ситуация? Разве так никто, кроме меня не делает? По-моему, надо бы подправить.
Вітаю!
Так, у нас дійсно є така особливість, і це пов'язано з тим що в застосунку оплата комунальних послуг проходить через різних партнерів
Таким чином, якщо ви через "Платежі" оберете потрібний ярлик з, наприклад, "Популярного" - оплата комунальних послуг буде доступна лише раз на місяць, а якщо ви використаєте пошукове меню "Комунальні за реквізитами" вище - такого обмеження не буде, і оплата має пройти)
Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
(п.с. наче на цей раз правильно відповіла цитатою!)
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:14
Sense Bank
Да, вроде, перепробовал все варианты... И шаблон, созданный ранее, и из списка, и по реквизитам, и по адресу... Всегда в конце концов выводило на ярлык из списка и блокировало платёж. Хотя, сейчас не возьмусь утверждать, что Ваш вариант тоже был опробован. Подзабыл уже все действия.
Спасибо за ответ! Попробую в следующий раз при случае то, что Вы сейчас предложили.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:56
Amethyst написав: Nighthawk написав:
заради подвійних відсотків?
Та нуу, ну нема тут схематозу з %%. Це ж рахунок, а не картка з лонгованим регламентом на проводку. Не вводить людей в оману, і краще приберіть свій опус
Одни и те же на манеже (ТМ), звідти і припущення про схематоз
А по-друге, якщо треба вільний доступ до коштів, чим Вигода під 4% не підходить?
І СЕПи безкоштовні у аппці, яка проблема?
На сумі 50 000 грн під 4% - це 164 грн брутто, під 6%, з щоденними (!!!) циганськими танцями і увагою фінмону - 246 грн брутто. Ціна питання - 82 грн брутто в місяць, тобто заледве 1 (одне) лате (С) смузярі. Боже, яке ж це дно...
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Nighthawk
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:36
Amethyst написав: Nighthawk написав:
заради подвійних відсотків?
Та нуу, ну нема тут схематозу з %%. Це ж рахунок, а не картка з лонгованим регламентом на проводку. Не вводить людей в оману, і краще приберіть свій опус
а погоджусь, що воно того не вартує. час дорожче коштує...
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Shaman
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Додано: Суб 28 гру, 2024 07:41
Amethyst написав: WallNutPen написав:
Сейчас без этого (признания что у человека есть деньги заработанные ранее которым он волен свободно распоряжаться) банки скатываются все больше в сторону явного маразма, стимулируя уход нормальных клиентов и вывод ними своих средств из банковской системы
Я вот до сих пор в єто поверить не могу. Я не нашел подобніх требований у регулятора. Там есть просто: знать своего клиента. А клиент у банка уже есть 20 лет... И шоо, вот теперь банка начала его изучать за последние 3 года?.. А у него вот депо 5-летний закончился в банке.
Єто простіе отмазки банков, им так легче. Но клиент должен научиться макать их и макать в их же дер... И постоянно ставить в известность НБУ. И никакой суд тут не нужен
НБУ не виконує свої обов'язки та обов'язки,перекладає відповідальність на банки,коли все ж таки треба відповідати - є готові шаблонні відповіді, однієї з ключових слів це звернення до суду
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sens
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Додано: Суб 28 гру, 2024 19:33
Sense Bank написав:
а в опитувальнику сума вказана менше і через це з'являються питання від фін моніторингу і рахунки обмежують
При оновленні даних онлайн в додатку такої графи не було зовсім (принаймні декілька місяців тому) і банк якось сам вираховував суму виходячи з доходу.
І як дізнатися. скільки банк намалював той верхній поріг ?
Чи виходячи з поточної логіки в додатковий дохід в анкеті треба вказувати всі можливі повернення депо та ОВДП (що звісно буде значно більше доходу по ЗП)?
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Додано: Пон 30 гру, 2024 06:56
Sense Bank
Таке враження, що вихідний кешбек нараховуеться рандомно. Вчора (неділя) зробив декілька транзакцій, кешбек ненараховано.
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andyteam
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Додано: Пон 30 гру, 2024 09:25
andyteam Вчора, через певні технічні проблеми, не працювала акція "Вихідні з кешбеком за кредиткою" та "Вихідні з кешбеком". Наші спеціалісти вже працюють над вирішенням. Бонуси мають донарахувати протягом 5 робочих днів.
*Андрій
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Додано: Пон 30 гру, 2024 11:57
Sense Bank
воїни Світла і Зоряні Лорди!
підкажіть будь ласка рішення банку по картці АТБ - а саме чи буде продовження акційного КБ надалі
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greenozon
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