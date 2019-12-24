а заодно чтобі 2 раза не вставить - напишите также о планах банка о продолжении акции по Profiplay - будет по ней 3% дальше на оплату телекомун сервисов или карту можно закрывать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 гру, 2024 14:35
а заодно чтобі 2 раза не вставить - напишите также о планах банка о продолжении акции по Profiplay - будет по ней 3% дальше на оплату телекомун сервисов или карту можно закрывать?
Додано: Пон 30 гру, 2024 14:46
Re: Sense Bank
Покращення по акційній розстрочці
Додано: Пон 30 гру, 2024 17:00
greenozon Поки що офіційної інформації не було, але підказали, що варто очікувати гарних новин найближчим часом 😉 Тому тримаємо кулачки та чекаємо на позитив вже на початку нового року 🎄 Як для акції за карткою АТБ, так і Profiplay
*Андрій
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