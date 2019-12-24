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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 14:35

  greenozon написав:Sense Bank
воїни Світла і Зоряні Лорди!

підкажіть будь ласка рішення банку по картці АТБ - а саме чи буде продовження акційного КБ надалі

а заодно чтобі 2 раза не вставить - напишите также о планах банка о продолжении акции по Profiplay - будет по ней 3% дальше на оплату телекомун сервисов или карту можно закрывать?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 14:46

Re: Sense Bank

Покращення по акційній розстрочці :(
Шановні клієнти!

Інформуємо вас, що з 01.01.2025 по 31.03.2025 р. оформлення програми «Моментальна розстрочка» буде надаватися на акціних умовах з річною ставкою 0,01% та разовою комісією за оформлення розстрочки для термінів 3 і 6 місяців.

Разова комісія за оформлення розстрочки для програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 4.0»:

50,00 гривень на термін 3 місяці
200,00 гривень на термін 6 місяців

Щомісячна комісія від суми розстрочки для програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 4.0»:

2,5% на термін 9 та 12 місяців;

2,9% на термін 18 та 24 місяців.

https://sensebank.ua/news/momentalna-rozstrocka-na-kartu-akcijna-40
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 17:00

greenozon Поки що офіційної інформації не було, але підказали, що варто очікувати гарних новин найближчим часом 😉 Тому тримаємо кулачки та чекаємо на позитив вже на початку нового року 🎄 Як для акції за карткою АТБ, так і Profiplay

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:06

Re: Sense Bank

Переглядав перед новим роком заборгованості і з подивом побачив деякий борг на хамелеоні, достатній щоб ще і 100 микнути в акурат на НР. А це коміс за переказ своїх понад ліміт 20 тис. Причому коли формував платіж коміс світило 0. Вся супер-пупер ІТ команда не може застосунок довести до рівня коректного розрахунку коміса?
Ой+
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