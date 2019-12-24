а заодно чтобі 2 раза не вставить - напишите также о планах банка о продолжении акции по Profiplay - будет по ней 3% дальше на оплату телекомун сервисов или карту можно закрывать?
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Додано: Пон 30 гру, 2024 14:35
а заодно чтобі 2 раза не вставить - напишите также о планах банка о продолжении акции по Profiplay - будет по ней 3% дальше на оплату телекомун сервисов или карту можно закрывать?
Додано: Пон 30 гру, 2024 14:46
Re: Sense Bank
Покращення по акційній розстрочці
Додано: Пон 30 гру, 2024 17:00
greenozon Поки що офіційної інформації не було, але підказали, що варто очікувати гарних новин найближчим часом 😉 Тому тримаємо кулачки та чекаємо на позитив вже на початку нового року 🎄 Як для акції за карткою АТБ, так і Profiplay
*Андрій
Додано: Вів 31 гру, 2024 14:06
Re: Sense Bank
Переглядав перед новим роком заборгованості і з подивом побачив деякий борг на хамелеоні, достатній щоб ще і 100 микнути в акурат на НР. А це коміс за переказ своїх понад ліміт 20 тис. Причому коли формував платіж коміс світило 0. Вся супер-пупер ІТ команда не може застосунок довести до рівня коректного розрахунку коміса?
Додано: Вів 31 гру, 2024 15:25
Вітаю!
Так, я розумію вас
Відображення комісій по Хамелеону - моя особиста болюча тема, та я щиро сподіваюся що ми нарешті доведемо це до відображення в застосунку 🙌🏻
Суть в тому, що при переказі у застосунку в онлайн режимі відображається саме комісія сервісу, яку ви бачите одразу, тому що вона буде застосована у будь-якому випадку. Ви можете побачити її при переказі, наприклад, з картки Вайт.
А комісія по Хамелеону, при перевищенні ліміту у 20 тис. грн - це комісія згідно з тарифами картки, а отже вона списується лише, коли переказ проходить по рахунку (тобто, через 2-3 дні), через що в момент переказу вона не відображається, бо система розрахує її після проходження по рахунку(
Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
Додано: Вів 31 гру, 2024 15:55
Re: Sense Bank
Додано: Вів 31 гру, 2024 16:03
Amethyst А ще краще сепити і все, мені потрібно переказати якісь дрібні 100 грн і я сеплю, точно не помилитеся.
Додано: Вів 31 гру, 2024 16:58
Не сработало у многих. И раз будет всё доначисляться централизовано, то может быть стоит по жмешньке орехов досыпать всем пострадавшим в качестве компенсации. Думаю никто против не будет )
Додано: Вів 31 гру, 2024 19:26
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