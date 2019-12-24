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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 січ, 2025 14:45
Sense Bank написав:
Тому тримаємо кулачки та чекаємо на позитив вже на початку нового року 🎄 Як для акції за карткою АТБ, так і Profiplay
є новини?
1е число як не як
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greenozon
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sens