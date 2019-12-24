є новини?
1е число як не як
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 січ, 2025 14:45
Re: Sense Bank
Додано: Сер 01 січ, 2025 19:15
Новини є, і вони доволі гарні 😉
Акцію "2% кешбеку в АТБ" було подовжено до 30.04.2025 включно
Акцію "3% кешбеку за оплату онлайн-сервісів карткою Profiplay" подовжено до 30.06.2025 включно
Банківський лицар Кирило 🛡️
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