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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1333133413351336

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 14:45

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Тому тримаємо кулачки та чекаємо на позитив вже на початку нового року 🎄 Як для акції за карткою АТБ, так і Profiplay


є новини?
1е число як не як :)
greenozon
 
Повідомлень: 16811
З нами з: 01.06.14
Подякував: 504 раз.
Подякували: 1688 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:15

  WallNutPen написав:
  greenozon написав:Sense Bank
воїни Світла і Зоряні Лорди!

підкажіть будь ласка рішення банку по картці АТБ - а саме чи буде продовження акційного КБ надалі

а заодно чтобі 2 раза не вставить - напишите также о планах банка о продолжении акции по Profiplay - будет по ней 3% дальше на оплату телекомун сервисов или карту можно закрывать?

  greenozon написав:
  Sense Bank написав:Тому тримаємо кулачки та чекаємо на позитив вже на початку нового року 🎄 Як для акції за карткою АТБ, так і Profiplay

є новини?
1е число як не як :)

Новини є, і вони доволі гарні 😉
Акцію "2% кешбеку в АТБ" було подовжено до 30.04.2025 включно
Акцію "3% кешбеку за оплату онлайн-сервісів карткою Profiplay" подовжено до 30.06.2025 включно

Банківський лицар Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12933
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1383 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:25

  Навигатор написав:Driver скорее всего вы правы, но я говорил о пострадавших ))

У банка примерно с конца лета - начала осени поменялась политика в области сорри бонусов. Если раньше действительно банка ценила лояльность своих клиентах и при залетах могла раскошелиться на несколько десятков "орехов" то теперь по видимому в руководство пришло существо чрезвычайно жадное и теперь если "залет" банка не индивидуален, а касается многих клиентов, то как говорится "оставь надежду всяк сюда входящий" - сорри бонуса не будет...
WallNutPen
 
Повідомлень: 1298
З нами з: 08.06.20
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Подякували: 370 раз.
 
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