|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 січ, 2025 14:45
Sense Bank написав:
Тому тримаємо кулачки та чекаємо на позитив вже на початку нового року 🎄 Як для акції за карткою АТБ, так і Profiplay
є новини?
1е число як не як
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16811
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 504 раз.
- Подякували: 1688 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
6
Додано: Сер 01 січ, 2025 19:15
WallNutPen написав: greenozon написав:Sense Bank
воїни Світла і Зоряні Лорди!
підкажіть будь ласка рішення банку по картці АТБ - а саме чи буде продовження акційного КБ надалі
а заодно чтобі 2 раза не вставить - напишите также о планах банка о продолжении акции по Profiplay - будет по ней 3% дальше на оплату телекомун сервисов или карту можно закрывать?
greenozon написав: Sense Bank написав:
Тому тримаємо кулачки та чекаємо на позитив вже на початку нового року 🎄 Як для акції за карткою АТБ, так і Profiplay
є новини?
1е число як не як
Новини є, і вони доволі гарні 😉
Акцію "2% кешбеку в АТБ" було подовжено до 30.04.2025 включно
Акцію "3% кешбеку за оплату онлайн-сервісів карткою Profiplay" подовжено до 30.06.2025 включно
Банківський лицар Кирило 🛡️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12933
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 1383 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
1
Додано: Сер 01 січ, 2025 20:25
Навигатор написав:Driver
скорее всего вы правы, но я говорил о пострадавших ))
У банка примерно с конца лета - начала осени поменялась политика в области сорри бонусов. Если раньше действительно банка ценила лояльность своих клиентах и при залетах могла раскошелиться на несколько десятков "орехов" то теперь по видимому в руководство пришло существо чрезвычайно жадное и теперь если "залет" банка не индивидуален, а касается многих клиентов, то как говорится "оставь надежду всяк сюда входящий" - сорри бонуса не будет...
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1298
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 01 січ, 2025 21:49
WallNutPen печально. Получается что если глюк массовый, то банк за него ответственности нести не будет и компенсации тоже не будет? Типа как страус - голову в песок и вроде бы как ничего не произошло. Ну посмотрим куда заведёт их такой подход. Сухая ложка рот дерёт, говорили старые люди. Не будет лояльности, банк многих клиентов потеряет, имхо
-
Навигатор
-
-
- Повідомлень: 350
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 01 січ, 2025 22:56
Sense Bank написав:
Новини є, і вони доволі гарні 😉
Акцію "2% кешбеку в АТБ" було подовжено до 30.04.2025 включно
Акцію "3% кешбеку за оплату онлайн-сервісів карткою Profiplay" подовжено до 30.06.2025 включно
Банківський лицар Кирило 🛡️
А "кэшбек 2% на выходных" шо, не продлили?
В ̶п̶о̶д̶е̶л̶к̶е̶ ̶с̶м̶у̶з̶и̶х̶л̶ё̶б̶о̶в̶ в моб.приложении в списке акций его нет
-
Driver
-
-
- Повідомлень: 371
- З нами з: 13.06.16
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1238
|278678
|
|
|15
|21846
|
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens
|