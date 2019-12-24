є новини?
1е число як не як
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 січ, 2025 14:45
Re: Sense Bank
Додано: Сер 01 січ, 2025 19:15
Новини є, і вони доволі гарні 😉
Акцію "2% кешбеку в АТБ" було подовжено до 30.04.2025 включно
Акцію "3% кешбеку за оплату онлайн-сервісів карткою Profiplay" подовжено до 30.06.2025 включно
Банківський лицар Кирило 🛡️
Додано: Сер 01 січ, 2025 20:25
У банка примерно с конца лета - начала осени поменялась политика в области сорри бонусов. Если раньше действительно банка ценила лояльность своих клиентах и при залетах могла раскошелиться на несколько десятков "орехов" то теперь по видимому в руководство пришло существо чрезвычайно жадное и теперь если "залет" банка не индивидуален, а касается многих клиентов, то как говорится "оставь надежду всяк сюда входящий" - сорри бонуса не будет...
Додано: Сер 01 січ, 2025 21:49
WallNutPen печально. Получается что если глюк массовый, то банк за него ответственности нести не будет и компенсации тоже не будет? Типа как страус - голову в песок и вроде бы как ничего не произошло. Ну посмотрим куда заведёт их такой подход. Сухая ложка рот дерёт, говорили старые люди. Не будет лояльности, банк многих клиентов потеряет, имхо
Додано: Сер 01 січ, 2025 22:56
А "кэшбек 2% на выходных" шо, не продлили?
В ̶п̶о̶д̶е̶л̶к̶е̶ ̶с̶м̶у̶з̶и̶х̶л̶ё̶б̶о̶в̶ в моб.приложении в списке акций его нет
Додано: Сер 01 січ, 2025 23:50
Re: Sense Bank
куда смотреть в приложении чтобы не попасть на комиссию, карта АТБ, есть рассрочки.
Правильно ли смотреть на сумму "задолженность" по карте и ее погасить - чтобы небыло комиссии?
Или надо в ручную считать нужную сумму = общая задолженность - сумма в рассрочке?
Сабж актуален и поиск не помогает. Ибо поиск и советы приводит к замкнутой "рекурсии"...
Додано: Чет 02 січ, 2025 09:00
Вручну. Від заборгованості відмігусувати суму розсрочок.
Додано: Чет 02 січ, 2025 13:39
Кочевник
мда уж пойду в обменник $ менять, чтобы за кредит рассчитаться...
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