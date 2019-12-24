Додано: Чет 02 січ, 2025 15:02

Навигатор написав: Получается что если глюк массовый, то банк за него ответственности нести не будет и компенсации тоже не будет? Получается что если глюк массовый, то банк за него ответственности нести не будет и компенсации тоже не будет?

Навигатор написав: Сухая ложка рот дерёт, говорили старые люди. Сухая ложка рот дерёт, говорили старые люди.

Всякому рот дере ложка суха,

Хто ж є на світі, щоб був без гріха?

Навигатор написав: Не будет лояльности, банк многих клиентов потеряет Не будет лояльности, банк многих клиентов потеряет

Да не будет - впервые такую практику банк опробовал в случае который сам банк называет "Инцидент 17/06" (или что-то подобное). Тогда в результате внутренних проблем банк лишил доступа своих клиентов к их деньгам больше чем на 1,5 дня (и это в рабочие дни). Но тогда политика "антилояльности к клиентам" еще не была четко сформирована - по персональным обращениям - немного кЫшью наливали. Но уже тогда сотрудники чата заявляли что принято решение сорри бонус не платить именно потому что "проблема массовая". В принципе прокатило. И после очередного серьезного сбоя (не помню точно в конце августа или начале сентября) уже на индивидуальные запросы о сорри бонусе горячка отвечала что "ничего не положено ибо проблема массовая". Но заявку на рассмотрение принимали, ее по сути тупо игнорировали, а если клиент спустя время обращался на счет результатов рассмотрения - заявляли "по вашей заявке отказано". На вопрос: "так а почему не проинформировали о результате рассмотрения" - ответ: "мы не уведомляем если результат отрицательный" (клоуны).Насколько помню - авторство принадлежит знаменитом украинскому философу Григорию Сковороде у "Всякому городу нрав і права":не знаю как на счет "многих" но я лично всю оперативную гривну (свою и жены) отсюда осенью повыводил - с такой лояльностью при такой глюкавости ССА - идут они лесом