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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1334133513361337>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 14:45

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Тому тримаємо кулачки та чекаємо на позитив вже на початку нового року 🎄 Як для акції за карткою АТБ, так і Profiplay


є новини?
1е число як не як :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:15

  WallNutPen написав:
  greenozon написав:Sense Bank
воїни Світла і Зоряні Лорди!

підкажіть будь ласка рішення банку по картці АТБ - а саме чи буде продовження акційного КБ надалі

а заодно чтобі 2 раза не вставить - напишите также о планах банка о продолжении акции по Profiplay - будет по ней 3% дальше на оплату телекомун сервисов или карту можно закрывать?

  greenozon написав:
  Sense Bank написав:Тому тримаємо кулачки та чекаємо на позитив вже на початку нового року 🎄 Як для акції за карткою АТБ, так і Profiplay

є новини?
1е число як не як :)

Новини є, і вони доволі гарні 😉
Акцію "2% кешбеку в АТБ" було подовжено до 30.04.2025 включно
Акцію "3% кешбеку за оплату онлайн-сервісів карткою Profiplay" подовжено до 30.06.2025 включно

Банківський лицар Кирило 🛡️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:25

  Навигатор написав:Driver скорее всего вы правы, но я говорил о пострадавших ))

У банка примерно с конца лета - начала осени поменялась политика в области сорри бонусов. Если раньше действительно банка ценила лояльность своих клиентах и при залетах могла раскошелиться на несколько десятков "орехов" то теперь по видимому в руководство пришло существо чрезвычайно жадное и теперь если "залет" банка не индивидуален, а касается многих клиентов, то как говорится "оставь надежду всяк сюда входящий" - сорри бонуса не будет...
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 21:49

WallNutPen печально. Получается что если глюк массовый, то банк за него ответственности нести не будет и компенсации тоже не будет? Типа как страус - голову в песок и вроде бы как ничего не произошло. Ну посмотрим куда заведёт их такой подход. Сухая ложка рот дерёт, говорили старые люди. Не будет лояльности, банк многих клиентов потеряет, имхо
Навигатор
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:56

  Sense Bank написав:Новини є, і вони доволі гарні 😉
Акцію "2% кешбеку в АТБ" було подовжено до 30.04.2025 включно
Акцію "3% кешбеку за оплату онлайн-сервісів карткою Profiplay" подовжено до 30.06.2025 включно

Банківський лицар Кирило 🛡️

А "кэшбек 2% на выходных" шо, не продлили? :shock:
В ̶п̶о̶д̶е̶л̶к̶е̶ ̶с̶м̶у̶з̶и̶х̶л̶ё̶б̶о̶в̶ в моб.приложении в списке акций его нет :(
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:50

Re: Sense Bank

куда смотреть в приложении чтобы не попасть на комиссию, карта АТБ, есть рассрочки.

Правильно ли смотреть на сумму "задолженность" по карте и ее погасить - чтобы небыло комиссии?
Или надо в ручную считать нужную сумму = общая задолженность - сумма в рассрочке?

Сабж актуален и поиск не помогает. Ибо поиск и советы приводит к замкнутой "рекурсии"...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 09:00

  vpchelko написав:куда смотреть в приложении чтобы не попасть на комиссию, карта АТБ, есть рассрочки.

Правильно ли смотреть на сумму "задолженность" по карте и ее погасить - чтобы небыло комиссии?
Или надо в ручную считать нужную сумму = общая задолженность - сумма в рассрочке?

Сабж актуален и поиск не помогает. Ибо поиск и советы приводит к замкнутой "рекурсии"...

Вручну. Від заборгованості відмігусувати суму розсрочок.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 13:39

Кочевник
мда уж пойду в обменник $ менять, чтобы за кредит рассчитаться...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 15:02

Re: Sense Bank

  Навигатор написав:Получается что если глюк массовый, то банк за него ответственности нести не будет и компенсации тоже не будет?
Да не будет - впервые такую практику банк опробовал в случае который сам банк называет "Инцидент 17/06" (или что-то подобное). Тогда в результате внутренних проблем банк лишил доступа своих клиентов к их деньгам больше чем на 1,5 дня (и это в рабочие дни). Но тогда политика "антилояльности к клиентам" еще не была четко сформирована - по персональным обращениям - немного кЫшью наливали. Но уже тогда сотрудники чата заявляли что принято решение сорри бонус не платить именно потому что "проблема массовая". В принципе прокатило. И после очередного серьезного сбоя (не помню точно в конце августа или начале сентября) уже на индивидуальные запросы о сорри бонусе горячка отвечала что "ничего не положено ибо проблема массовая". Но заявку на рассмотрение принимали, ее по сути тупо игнорировали, а если клиент спустя время обращался на счет результатов рассмотрения - заявляли "по вашей заявке отказано". На вопрос: "так а почему не проинформировали о результате рассмотрения" - ответ: "мы не уведомляем если результат отрицательный" (клоуны :)).
  Навигатор написав:Сухая ложка рот дерёт, говорили старые люди.

Насколько помню - авторство принадлежит знаменитом украинскому философу Григорию Сковороде у "Всякому городу нрав і права":
Всякому рот дере ложка суха,
Хто ж є на світі, щоб був без гріха?


  Навигатор написав:Не будет лояльности, банк многих клиентов потеряет
не знаю как на счет "многих" но я лично всю оперативную гривну (свою и жены) отсюда осенью повыводил - с такой лояльностью при такой глюкавости ССА - идут они лесом ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 16:07

Есть карта Ред 2.0, РД по ней - 4-е число.
Есть деньги на вкладе "Ощадний".

1) нормально будет загаситься со вклада "Ощадний" 3-го числа?
2) зная криворукость здешних разработчиков, какой шанс, что из-за глюка процессинга этот (внутрибанковский) платёж потеряется, и я потом ничего не докажу?
Driver
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