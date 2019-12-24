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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1334133513361337

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 16:08

Re: Sense Bank

  WallNutPen написав:я лично всю оперативную гривну (свою и жены) отсюда осенью повыводил - с такой лояльностью при такой глюкавости ССА - идут они лесом
Ну у меня пока у Алки 30% банковских средстввв, дето 25% у Вали, остальное распихано на Кредо, Православного(?), Моню и Хуудок. Это все именно опербанки, из которых мона быро перекинуть грн в др. банку, погасить кредитку или купить валюту.
Но вот скоро на Алку будет большое (для меня) погашение оближек. Страдаю, шо финмон скажет ((
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 16:14

  Driver написав:Есть карта Ред 2.0, РД по ней - 4-е число.
Есть деньги на вкладе "Ощадний".

1) нормально будет загаситься со вклада "Ощадний" 3-го числа?
2) зная криворукость здешних разработчиков, какой шанс, что из-за глюка процессинга этот (внутрибанковский) платёж потеряется, и я потом ничего не докажу?

Внутрибанк потеряется? Ну это тада ПредПравления должен застрелиться! :lol:
Не помню такой коллизии. Проводка даа, может идти +30мин... Лучше все обтяпать до 12:00, и даже прям в РД :idea:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 16:21

  Driver написав:Есть карта Ред 2.0, РД по ней - 4-е число.
Есть деньги на вкладе "Ощадний".

1) нормально будет загаситься со вклада "Ощадний" 3-го числа?
2) зная криворукость здешних разработчиков, какой шанс, что из-за глюка процессинга этот (внутрибанковский) платёж потеряется, и я потом ничего не докажу?

Вітаю!
Так, якщо будете знімати з Ощадного - на баланс картки кошти зарахуються протягом 15 хвилин, а вже по рахунку в залежності від часу доби коли виводили
Якщо до 19:00 - на рахунок зарахуються протягом 15 хвилин, якщо вже після, то наступного календарного дня

Тож, якщо плануєте виконувати погашення із залученням депозитних коштів - раджу виконати операцію саме до 19:00, щоб все точно зарахувалося)

https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017732539

Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 16:23

  Driver написав:
  Sense Bank написав:Новини є, і вони доволі гарні 😉
Акцію "2% кешбеку в АТБ" було подовжено до 30.04.2025 включно
Акцію "3% кешбеку за оплату онлайн-сервісів карткою Profiplay" подовжено до 30.06.2025 включно

Банківський лицар Кирило 🛡️

А "кэшбек 2% на выходных" шо, не продлили? :shock:
В ̶п̶о̶д̶е̶л̶к̶е̶ ̶с̶м̶у̶з̶и̶х̶л̶ё̶б̶о̶в̶ в моб.приложении в списке акций его нет :(

Вітаю!

Акцію наразі продовжено до 31.03.2025, стосовно оновлення інфо - вже нагадали, дякую, що звернули на це увагу :wink:

Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12935
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 16:44

Re: Sense Bank

"кэшбек 2% на выходных" - это что такое, где за него смотреть?
с Новым годом всех!
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 16:56

  Arien написав:"кэшбек 2% на выходных" - это что такое, где за него смотреть?
с Новым годом всех!

"Cash’u Club дарує +2% кешбеку за розрахунки від 500 грн кредитною карткою на вихідних"
(только кредитными деньгами)
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/articles/15426064152338
Driver
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 17:04

  WallNutPen написав:
  Навигатор написав:Не будет лояльности, банк многих клиентов потеряет
не знаю как на счет "многих" но я лично всю оперативную гривну (свою и жены) отсюда осенью повыводил - с такой лояльностью при такой глюкавости ССА - идут они лесом ;)

Спасибо за такой обстоятельный ответ. Много не много, но я могу сказать, что тот десяток-друой людей, которые на меня ориентируются в вопросах какой банк выбрать, а это где в районе 10-15 лямов, из банка уйдёт с таким отношением и из-за глюкавости сса. А в последнее время ещё и добавились у многих проблемы с финмоном из-за корявых алгоритмов обработки информации. И потом посмотрим, кто кому друг, товарищ и брат :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 18:38

  Навигатор написав:
  WallNutPen написав:
  Навигатор написав:Не будет лояльности, банк многих клиентов потеряет
не знаю как на счет "многих" но я лично всю оперативную гривну (свою и жены) отсюда осенью повыводил - с такой лояльностью при такой глюкавости ССА - идут они лесом ;)

Спасибо за такой обстоятельный ответ. Много не много, но я могу сказать, что тот десяток-друой людей, которые на меня ориентируются в вопросах какой банк выбрать, а это где в районе 10-15 лямов, из банка уйдёт с таким отношением и из-за глюкавости сса. А в последнее время ещё и добавились у многих проблемы с финмоном из-за корявых алгоритмов обработки информации. И потом посмотрим, кто кому друг, товарищ и брат :wink:


їм "брат" той, кому це все вау/модно/молодьожно. ті, кому це все криво і незручно, на їх, банку думку, йдуть лісом... хоча вони всі досвідчені і перевірені бійці, ой клієнти, і ті, на кому банк заробляв років 10-15. ну що ж, думаю,що скоро і теперішня "молодьож" покаже банку, хто тут кому "друг, товарищ и брат" :D
wild.tomcat
 
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