WallNutPen написав:я лично всю оперативную гривну (свою и жены) отсюда осенью повыводил - с такой лояльностью при такой глюкавости ССА - идут они лесом
Ну у меня пока у Алки 30% банковских средстввв, дето 25% у Вали, остальное распихано на Кредо, Православного(?), Моню и Хуудок. Это все именно опербанки, из которых мона быро перекинуть грн в др. банку, погасить кредитку или купить валюту. Но вот скоро на Алку будет большое (для меня) погашение оближек. Страдаю, шо финмон скажет ((
Driver написав:Есть карта Ред 2.0, РД по ней - 4-е число. Есть деньги на вкладе "Ощадний".
1) нормально будет загаситься со вклада "Ощадний" 3-го числа? 2) зная криворукость здешних разработчиков, какой шанс, что из-за глюка процессинга этот (внутрибанковский) платёж потеряется, и я потом ничего не докажу?
Внутрибанк потеряется? Ну это тада ПредПравления должен застрелиться! Не помню такой коллизии. Проводка даа, может идти +30мин... Лучше все обтяпать до 12:00, и даже прям в РД
Driver написав:Есть карта Ред 2.0, РД по ней - 4-е число. Есть деньги на вкладе "Ощадний".
1) нормально будет загаситься со вклада "Ощадний" 3-го числа? 2) зная криворукость здешних разработчиков, какой шанс, что из-за глюка процессинга этот (внутрибанковский) платёж потеряется, и я потом ничего не докажу?
Вітаю! Так, якщо будете знімати з Ощадного - на баланс картки кошти зарахуються протягом 15 хвилин, а вже по рахунку в залежності від часу доби коли виводили Якщо до 19:00 - на рахунок зарахуються протягом 15 хвилин, якщо вже після, то наступного календарного дня
Тож, якщо плануєте виконувати погашення із залученням депозитних коштів - раджу виконати операцію саме до 19:00, щоб все точно зарахувалося)
Sense Bank написав:Новини є, і вони доволі гарні 😉 Акцію "2% кешбеку в АТБ" було подовжено до 30.04.2025 включно Акцію "3% кешбеку за оплату онлайн-сервісів карткою Profiplay" подовжено до 30.06.2025 включно
Банківський лицар Кирило 🛡️
А "кэшбек 2% на выходных" шо, не продлили? В ̶п̶о̶д̶е̶л̶к̶е̶ ̶с̶м̶у̶з̶и̶х̶л̶ё̶б̶о̶в̶ в моб.приложении в списке акций его нет
Вітаю!
Акцію наразі продовжено до 31.03.2025, стосовно оновлення інфо - вже нагадали, дякую, що звернули на це увагу
Навигатор написав:Не будет лояльности, банк многих клиентов потеряет
не знаю как на счет "многих" но я лично всю оперативную гривну (свою и жены) отсюда осенью повыводил - с такой лояльностью при такой глюкавости ССА - идут они лесом
Спасибо за такой обстоятельный ответ. Много не много, но я могу сказать, что тот десяток-друой людей, которые на меня ориентируются в вопросах какой банк выбрать, а это где в районе 10-15 лямов, из банка уйдёт с таким отношением и из-за глюкавости сса. А в последнее время ещё и добавились у многих проблемы с финмоном из-за корявых алгоритмов обработки информации. И потом посмотрим, кто кому друг, товарищ и брат
Навигатор написав:Не будет лояльности, банк многих клиентов потеряет
не знаю как на счет "многих" но я лично всю оперативную гривну (свою и жены) отсюда осенью повыводил - с такой лояльностью при такой глюкавости ССА - идут они лесом
Спасибо за такой обстоятельный ответ. Много не много, но я могу сказать, что тот десяток-друой людей, которые на меня ориентируются в вопросах какой банк выбрать, а это где в районе 10-15 лямов, из банка уйдёт с таким отношением и из-за глюкавости сса. А в последнее время ещё и добавились у многих проблемы с финмоном из-за корявых алгоритмов обработки информации. И потом посмотрим, кто кому друг, товарищ и брат
їм "брат" той, кому це все вау/модно/молодьожно. ті, кому це все криво і незручно, на їх, банку думку, йдуть лісом... хоча вони всі досвідчені і перевірені бійці, ой клієнти, і ті, на кому банк заробляв років 10-15. ну що ж, думаю,що скоро і теперішня "молодьож" покаже банку, хто тут кому "друг, товарищ и брат"