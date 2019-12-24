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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2025 20:29
Amethyst написав: Nighthawk написав:
Звісно, що 31.12 у додатку світило
Так світило у рядку Заборгованість 0.47 чи як?
Взагалі то дууже дивно: заборгованість полюбе менше 20грн...
Може то просрочка якась, яка тягнеться з минулої РД?
Чекаємо лордів тута (
Воно не світило 31.12, але напевне світило 1.01.2025, коли туди по зрозумілих причинах не заглядали
Прострочок за попередні періоди по кредитці не було, все було загашено в нуль в РД. Чат мимрить про те, що ці охуліард % порахувало за період з 1.11 по 30.11.2024 (он як!), бо 47 капєєк не внесено 1.01.2025, але дати пруфи не може он уже як день. Щітають!
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Додано: Чет 02 січ, 2025 20:51
Nighthawk написав: Amethyst написав: Nighthawk написав:
Звісно, що 31.12 у додатку світило
Так світило у рядку Заборгованість 0.47 чи як?
Взагалі то дууже дивно: заборгованість полюбе менше 20грн...
Може то просрочка якась, яка тягнеться з минулої РД?
Чекаємо лордів тута (
Воно не світило 31.12, але напевне світило 1.01.2025, коли туди по зрозумілих причинах не заглядали
Прострочок за попередні періоди по кредитці не було, все було загашено в нуль в РД. Чат мимрить про те, що ці охуліард % порахувало за період з 1.11 по 30.11.2024 (он як!), бо 47 капєєк не внесено 1.01.2025, але дати пруфи не може он уже як день. Щітають!
Але дійсно оті 0.01% нараховуються за минулий, а не поточний платіжний період. Але вони нараховуються у поточний грейс і повинні бути таки оплачені до кінця цього грейсу, тобто за листопад повинні бути оплачені от до 18:00 1-го січня. Це відповідає ДКБО.
І поточний борг повинен відображатися у рядку Заборгованість з 2 грудня! Думаю, що або ці 0.47 були таки погашені залишками коштів на рахунку -- передивитесь Виписку від 30..2 литопаду/грудня. Або ССА дав маху і округлив заборгованість при відображенні до 0, якось тупо виходить.
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Amethyst
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