Nighthawk написав:Звісно, що 31.12 у додатку світило
Так світило у рядку Заборгованість 0.47 чи як? Взагалі то дууже дивно: заборгованість полюбе менше 20грн... Може то просрочка якась, яка тягнеться з минулої РД? Чекаємо лордів тута (
Воно не світило 31.12, але напевне світило 1.01.2025, коли туди по зрозумілих причинах не заглядали Прострочок за попередні періоди по кредитці не було, все було загашено в нуль в РД. Чат мимрить про те, що ці охуліард % порахувало за період з 1.11 по 30.11.2024 (он як!), бо 47 капєєк не внесено 1.01.2025, але дати пруфи не може он уже як день. Щітають!
Nighthawk написав:Звісно, що 31.12 у додатку світило
Так світило у рядку Заборгованість 0.47 чи як? Взагалі то дууже дивно: заборгованість полюбе менше 20грн... Може то просрочка якась, яка тягнеться з минулої РД? Чекаємо лордів тута (
Воно не світило 31.12, але напевне світило 1.01.2025, коли туди по зрозумілих причинах не заглядали Прострочок за попередні періоди по кредитці не було, все було загашено в нуль в РД. Чат мимрить про те, що ці охуліард % порахувало за період з 1.11 по 30.11.2024 (он як!), бо 47 капєєк не внесено 1.01.2025, але дати пруфи не може он уже як день. Щітають!
Але дійсно оті 0.01% нараховуються за минулий, а не поточний платіжний період. Але вони нараховуються у поточний грейс і повинні бути таки оплачені до кінця цього грейсу, тобто за листопад повинні бути оплачені от до 18:00 1-го січня. Це відповідає ДКБО. І поточний борг повинен відображатися у рядку Заборгованість з 2 грудня! Думаю, що або ці 0.47 були таки погашені залишками коштів на рахунку -- передивитесь Виписку від 30..2 литопаду/грудня. Або ССА дав маху і округлив заборгованість при відображенні до 0, якось тупо виходить.
Інформуємо вас, що з 01.01.2025 по 31.03.2025 р. оформлення програми «Моментальна розстрочка» буде надаватися на акціних умовах з річною ставкою 0,01% та разовою комісією за оформлення розстрочки для термінів 3 і 6 місяців.
Разова комісія за оформлення розстрочки для програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 4.0»:
50,00 гривень на термін 3 місяці 200,00 гривень на термін 6 місяців
Щомісячна комісія від суми розстрочки для програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 4.0»: