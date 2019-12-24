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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1335133613371338

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:29

  Amethyst написав:
  Nighthawk написав:Звісно, що 31.12 у додатку світило
Так світило у рядку Заборгованість 0.47 чи як?
Взагалі то дууже дивно: заборгованість полюбе менше 20грн...
Може то просрочка якась, яка тягнеться з минулої РД?
Чекаємо лордів тута (


Воно не світило 31.12, але напевне світило 1.01.2025, коли туди по зрозумілих причинах не заглядали :mrgreen: Прострочок за попередні періоди по кредитці не було, все було загашено в нуль в РД. Чат мимрить про те, що ці охуліард % порахувало за період з 1.11 по 30.11.2024 (он як!), бо 47 капєєк не внесено 1.01.2025, але дати пруфи не може он уже як день. Щітають! :mrgreen:
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:51

  Nighthawk написав:
  Amethyst написав:
  Nighthawk написав:Звісно, що 31.12 у додатку світило
Так світило у рядку Заборгованість 0.47 чи як?
Взагалі то дууже дивно: заборгованість полюбе менше 20грн...
Може то просрочка якась, яка тягнеться з минулої РД?
Чекаємо лордів тута (


Воно не світило 31.12, але напевне світило 1.01.2025, коли туди по зрозумілих причинах не заглядали :mrgreen: Прострочок за попередні періоди по кредитці не було, все було загашено в нуль в РД. Чат мимрить про те, що ці охуліард % порахувало за період з 1.11 по 30.11.2024 (он як!), бо 47 капєєк не внесено 1.01.2025, але дати пруфи не може он уже як день. Щітають! :mrgreen:

Але дійсно оті 0.01% нараховуються за минулий, а не поточний платіжний період. Але вони нараховуються у поточний грейс і повинні бути таки оплачені до кінця цього грейсу, тобто за листопад повинні бути оплачені от до 18:00 1-го січня. Це відповідає ДКБО.
І поточний борг повинен відображатися у рядку Заборгованість з 2 грудня! Думаю, що або ці 0.47 були таки погашені залишками коштів на рахунку -- передивитесь Виписку від 30..2 литопаду/грудня. Або ССА дав маху і округлив заборгованість при відображенні до 0, якось тупо виходить.
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:44

  Kalgan написав:Покращення по акційній розстрочці :(
Шановні клієнти!

Інформуємо вас, що з 01.01.2025 по 31.03.2025 р. оформлення програми «Моментальна розстрочка» буде надаватися на акціних умовах з річною ставкою 0,01% та разовою комісією за оформлення розстрочки для термінів 3 і 6 місяців.

Разова комісія за оформлення розстрочки для програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 4.0»:

50,00 гривень на термін 3 місяці
200,00 гривень на термін 6 місяців

Щомісячна комісія від суми розстрочки для програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 4.0»:

2,5% на термін 9 та 12 місяців;

2,9% на термін 18 та 24 місяців.

https://sensebank.ua/news/momentalna-rozstrocka-na-kartu-akcijna-40


Це капець... :evil: :evil: :evil:
Розстрочки - всьо.
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:33

Re: Sense Bank

И так глючное было, максимально не прозрачные таривы и другое говно, были рассрочки, которые делали кредитки "полноценными", а в результате вообще шляпа стало...

Банка по дороге с Руzzким кораблем...
vpchelko
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