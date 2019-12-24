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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1336133713381339

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 17:16

  Кассандра написав:Это почти провальная пропозиция.

На диво цього разу пророцтво не спрацювало.
Був запит в УБКІ, потім дзвінок з уточненням деяких даних, та в додатку пропозиція КЛ збільшилась з 50к до 100к.
Ну 100к мені не треба, мабуть поставлю десь 70к.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 22:31

  Кассандра написав:Это почти провальная пропозиция. Два раза я так заполняла через сса, но оба раза остались без какой либо реакции. Потом зашла в отделение и сделала запрос через персмена. Почти сразу предложили налить до 150к ))

Мне кажется, что это зависит от текущей банковской кредитной политики, а не от способа подачи заявки. Какое-то время после начала войны Сеня кредитование сильно урезал и у меня отобрали все КЛ. В прошлом году в SSA мне предложили подать заявку. Я подал и подняли с нуля до 150к.
moveton
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  #<1 ... 1336133713381339
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