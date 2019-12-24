На диво цього разу пророцтво не спрацювало.
Був запит в УБКІ, потім дзвінок з уточненням деяких даних, та в додатку пропозиція КЛ збільшилась з 50к до 100к.
Ну 100к мені не треба, мабуть поставлю десь 70к.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 січ, 2025 17:16
Додано: Суб 04 січ, 2025 22:31
Мне кажется, что это зависит от текущей банковской кредитной политики, а не от способа подачи заявки. Какое-то время после начала войны Сеня кредитование сильно урезал и у меня отобрали все КЛ. В прошлом году в SSA мне предложили подать заявку. Я подал и подняли с нуля до 150к.
|