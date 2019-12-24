RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1336133713381339

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 17:16

  Кассандра написав:Это почти провальная пропозиция.

На диво цього разу пророцтво не спрацювало.
Був запит в УБКІ, потім дзвінок з уточненням деяких даних, та в додатку пропозиція КЛ збільшилась з 50к до 100к.
Ну 100к мені не треба, мабуть поставлю десь 70к.
Arbitr
 
Повідомлень: 316
З нами з: 07.11.08
Подякував: 54 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 22:31

  Кассандра написав:Это почти провальная пропозиция. Два раза я так заполняла через сса, но оба раза остались без какой либо реакции. Потом зашла в отделение и сделала запрос через персмена. Почти сразу предложили налить до 150к ))

Мне кажется, что это зависит от текущей банковской кредитной политики, а не от способа подачи заявки. Какое-то время после начала войны Сеня кредитование сильно урезал и у меня отобрали все КЛ. В прошлом году в SSA мне предложили подать заявку. Я подал и подняли с нуля до 150к.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5044
З нами з: 23.03.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 583 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 23:59

  Kalgan написав:Покращення по акційній розстрочці :(
Шановні клієнти!

Інформуємо вас, що з 01.01.2025 по 31.03.2025 р. оформлення програми «Моментальна розстрочка» буде надаватися на акціних умовах з річною ставкою 0,01% та разовою комісією за оформлення розстрочки для термінів 3 і 6 місяців.

Разова комісія за оформлення розстрочки для програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 4.0»:

50,00 гривень на термін 3 місяці
200,00 гривень на термін 6 місяців

Щомісячна комісія від суми розстрочки для програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 4.0»:

2,5% на термін 9 та 12 місяців;

2,9% на термін 18 та 24 місяців.

https://sensebank.ua/news/momentalna-rozstrocka-na-kartu-akcijna-40

а в чому акція?
стандартна комісія 1,8% - це від 32% до 36% річних при строках 3-6 міс розстрочка

комісія 50 грн на 3 міс - при сумі покупки від 500 грн - 62% річних, від 1 000 грн - 30% річних. тобто банк прибирає безкоштовну розстрочку від 1 000 грн на 3 міс, а для покупок від 500 грн - робить вдвічі дорожче.

але є ще коміс 200 грн. від 500 грн на 6 міс - 167% річних, від 1000 грн на 6 міс - 75% річних.

акція вставити на гроші неуважних клієнтів? хтось взагалі це рахував? навіть коміс 2,5% - це лише 51% річних. тобто зараз вигідніше оформлювати розстрочки на 9 міс під 2,5% річних - це значно дешевше.

представники банку можуть прокоментувати? чи питання як я це порахував?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7790
З нами з: 29.09.19
Подякував: 706 раз.
Подякували: 1569 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 00:04

Re: Sense Bank

  Shaman написав:а в чому акція?
Та це все Пляка!
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6037
З нами з: 05.05.21
Подякував: 464 раз.
Подякували: 1182 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 00:11

  Amethyst написав:
  Shaman написав:а в чому акція?
Та це все Пляка!

а більш розгорнуто? :)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7790
З нами з: 29.09.19
Подякував: 706 раз.
Подякували: 1569 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 00:12

  Shaman написав:
  Amethyst написав:
  Shaman написав:а в чому акція?
Та це все Пляка!

а більш розгорнуто? :)

та я і таак вже дууже багато сказав ((
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6037
З нами з: 05.05.21
Подякував: 464 раз.
Подякували: 1182 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 00:17

  Amethyst написав:
  Shaman написав:
  Amethyst написав:Shaman
а в чому акція?

Та це все Пляка!

а більш розгорнуто? :)

та я і таак вже дууже багато сказав ((

те, що банк хоче заробити більше - то таке. але називати це акцією...

щось в 2025 році ПУМБ з Сенс вирішили позмагатися, хто більше підніме відсотки для клієнтів? 35% річних вже мало? треба повернутися до +50% а краще 100% річних?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7790
З нами з: 29.09.19
Подякував: 706 раз.
Подякували: 1569 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 00:24

Re: Sense Bank

  Shaman написав:...ПУМБ з Сенс вирішили позмагатися
У Пумби поки ще є шарова розстрочка, і теж активується через місяць, як колись було і у Алки.
У Алки залишається шарова Легка Розстрочка в деяких магазах
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6037
З нами з: 05.05.21
Подякував: 464 раз.
Подякували: 1182 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 00:27

  Amethyst написав:
  Shaman написав:...ПУМБ з Сенс вирішили позмагатися
У Пумби поки ще є шарова розстрочка, і теж активується через місяць, як колись було і у Алки.
У Алки залишається шарова Легка Розстрочка в деяких магазах

пропонували перед новим роком - якраз на ТРИ місяці. я кажу дякую, сам оформлю :D

а де у ПУМБ шарова розстрочка? бачив лише платну
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7790
З нами з: 29.09.19
Подякував: 706 раз.
Подякували: 1569 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 00:29

Re: Sense Bank

  Shaman написав:а де у ПУМБ шарова розстрочка? бачив лише платну
Акционная New, бывает :wink:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6037
З нами з: 05.05.21
Подякував: 464 раз.
Подякували: 1182 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
  #<1 ... 1336133713381339
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 122, 123, 124
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1238 279208
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2024 10:43
ramzes4
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
15 21880
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.