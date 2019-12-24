Кассандра написав:Это почти провальная пропозиция.
На диво цього разу пророцтво не спрацювало. Був запит в УБКІ, потім дзвінок з уточненням деяких даних, та в додатку пропозиція КЛ збільшилась з 50к до 100к. Ну 100к мені не треба, мабуть поставлю десь 70к.
Кассандра написав:Это почти провальная пропозиция. Два раза я так заполняла через сса, но оба раза остались без какой либо реакции. Потом зашла в отделение и сделала запрос через персмена. Почти сразу предложили налить до 150к ))
Мне кажется, что это зависит от текущей банковской кредитной политики, а не от способа подачи заявки. Какое-то время после начала войны Сеня кредитование сильно урезал и у меня отобрали все КЛ. В прошлом году в SSA мне предложили подать заявку. Я подал и подняли с нуля до 150к.
Інформуємо вас, що з 01.01.2025 по 31.03.2025 р. оформлення програми «Моментальна розстрочка» буде надаватися на акціних умовах з річною ставкою 0,01% та разовою комісією за оформлення розстрочки для термінів 3 і 6 місяців.
Разова комісія за оформлення розстрочки для програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 4.0»:
50,00 гривень на термін 3 місяці 200,00 гривень на термін 6 місяців
Щомісячна комісія від суми розстрочки для програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 4.0»:
а в чому акція? стандартна комісія 1,8% - це від 32% до 36% річних при строках 3-6 міс розстрочка
комісія 50 грн на 3 міс - при сумі покупки від 500 грн - 62% річних, від 1 000 грн - 30% річних. тобто банк прибирає безкоштовну розстрочку від 1 000 грн на 3 міс, а для покупок від 500 грн - робить вдвічі дорожче.
але є ще коміс 200 грн. від 500 грн на 6 міс - 167% річних, від 1000 грн на 6 міс - 75% річних.
акція вставити на гроші неуважних клієнтів? хтось взагалі це рахував? навіть коміс 2,5% - це лише 51% річних. тобто зараз вигідніше оформлювати розстрочки на 9 міс під 2,5% річних - це значно дешевше.
представники банку можуть прокоментувати? чи питання як я це порахував?