Ну я через сса пробовала где-то с год назад, потом месяцев 8-9 назад всё было впустую. Месяца три назад с сыном зашли в отделение и нам обоим долили
кл до 150к.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 січ, 2025 13:21
Ну я через сса пробовала где-то с год назад, потом месяцев 8-9 назад всё было впустую. Месяца три назад с сыном зашли в отделение и нам обоим долили
кл до 150к.
Додано: Нед 05 січ, 2025 13:25
Sense Bank здравствуйте! Так акцию выходные с кредиткой и дополнительными 2-мя % продлили по март включительно? Прошу прокомментировать
Додано: Нед 05 січ, 2025 15:01
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