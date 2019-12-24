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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1337133813391340

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 13:21

  Arbitr написав:
  Кассандра написав:Это почти провальная пропозиция.

На диво цього разу пророцтво не спрацювало.
Був запит в УБКІ, потім дзвінок з уточненням деяких даних, та в додатку пропозиція КЛ збільшилась з 50к до 100к.
Ну 100к мені не треба, мабуть поставлю десь 70к.

Ну я через сса пробовала где-то с год назад, потом месяцев 8-9 назад всё было впустую. Месяца три назад с сыном зашли в отделение и нам обоим долили
кл до 150к.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 13:25

Sense Bank здравствуйте! Так акцию выходные с кредиткой и дополнительными 2-мя % продлили по март включительно? Прошу прокомментировать
Кассандра
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Повідомлень: 1496
З нами з: 04.12.12
Подякував: 30 раз.
Подякували: 232 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 15:01

  Кассандра написав:Sense Bank здравствуйте! Так акцию выходные с кредиткой и дополнительными 2-мя % продлили по март включительно? Прошу прокомментировать

Так. До 31.03
andyteam
 
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