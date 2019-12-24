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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 січ, 2025 13:21
Arbitr написав: Кассандра написав:
Это почти провальная пропозиция.
На диво цього разу пророцтво не спрацювало.
Був запит в УБКІ, потім дзвінок з уточненням деяких даних, та в додатку пропозиція КЛ збільшилась з 50к до 100к.
Ну 100к мені не треба, мабуть поставлю десь 70к.
Ну я через сса пробовала где-то с год назад, потом месяцев 8-9 назад всё было впустую. Месяца три назад с сыном зашли в отделение и нам обоим долили
кл до 150к.
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Додано: Нед 05 січ, 2025 13:25
Sense Bank здравствуйте! Так акцию выходные с кредиткой и дополнительными 2-мя % продлили по март включительно? Прошу прокомментировать
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Додано: Нед 05 січ, 2025 15:01
Кассандра написав:Sense Bank
здравствуйте! Так акцию выходные с кредиткой и дополнительными 2-мя % продлили по март включительно? Прошу прокомментировать
Так. До 31.03
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Додано: Пон 06 січ, 2025 14:50
Кассандра написав:Sense Bank
здравствуйте! Так акцию выходные с кредиткой и дополнительными 2-мя % продлили по март включительно? Прошу прокомментировать
Доброго дня!
Так, акція "Вихідні з кешбеком за кредиткою" була подовжена до 31 березня 2025 року.
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