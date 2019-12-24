Кассандра написав:Это почти провальная пропозиция.
На диво цього разу пророцтво не спрацювало. Був запит в УБКІ, потім дзвінок з уточненням деяких даних, та в додатку пропозиція КЛ збільшилась з 50к до 100к. Ну 100к мені не треба, мабуть поставлю десь 70к.
Ну я через сса пробовала где-то с год назад, потом месяцев 8-9 назад всё было впустую. Месяца три назад с сыном зашли в отделение и нам обоим долили кл до 150к.
Інформуємо вас, що з 01.01.2025 по 31.03.2025 р. оформлення програми «Моментальна розстрочка» буде надаватися на акціних умовах з річною ставкою 0,01% та разовою комісією за оформлення розстрочки для термінів 3 і 6 місяців.
Разова комісія за оформлення розстрочки для програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 4.0»:
50,00 гривень на термін 3 місяці 200,00 гривень на термін 6 місяців
Щомісячна комісія від суми розстрочки для програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 4.0»:
а в чому акція? стандартна комісія 1,8% - це від 32% до 36% річних при строках 3-6 міс розстрочка
комісія 50 грн на 3 міс - при сумі покупки від 500 грн - 62% річних, від 1 000 грн - 30% річних. тобто банк прибирає безкоштовну розстрочку від 1 000 грн на 3 міс, а для покупок від 500 грн - робить вдвічі дорожче.
але є ще коміс 200 грн. від 500 грн на 6 міс - 167% річних, від 1000 грн на 6 міс - 75% річних.
акція вставити на гроші неуважних клієнтів? хтось взагалі це рахував? навіть коміс 2,5% - це лише 51% річних. тобто зараз вигідніше оформлювати розстрочки на 9 міс під 2,5% річних - це значно дешевше.
представники банку можуть прокоментувати? чи питання як я це порахував?
Зараз, на жаль, завершилася дія попередньої акційної пропозиції, що передбачала можливість оформлення безкоштовної розстрочки на суми від 1000 грн. Це була тимчасова акція, яка мала свої обмежені терміни.
Проте наразі ви можете оформити розстрочку на 3 або 6 місяців із фіксованою одноразовою комісією. Особливо приємно, що ця акція актуальна незалежно від суми, на яку оформлюється розстрочка, що робить її доступною для більшості наших клієнтів.
Звертаємо вашу увагу, що комісія на довші терміни залишилися без змін. Отже, якщо ви плануєте зробити велику покупку, ця пропозиція стане оптимальним вибором, особливо якщо вам підходить період у 3 або 6 місяців.
Лорди підтримки, так а що там з інфо по аеропорт. сервісам в меню преміальних карт?
Перехід на DragonPass вже відбувся, всі налаштування завершені. Доступність послуг вже відображається, переглянути кількість доступних проходів по Visa можна у відповідному чат-боті або ж застосунку Visa Airport Companion.
Інформуємо вас, що з 01.01.2025 по 31.03.2025 р. оформлення програми «Моментальна розстрочка» буде надаватися на акціних умовах з річною ставкою 0,01% та разовою комісією за оформлення розстрочки для термінів 3 і 6 місяців.
Разова комісія за оформлення розстрочки для програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 4.0»:
50,00 гривень на термін 3 місяці 200,00 гривень на термін 6 місяців
Щомісячна комісія від суми розстрочки для програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 4.0»:
2,5% на термін 9 та 12 місяців;
2,9% на термін 18 та 24 місяців.
а в чому акція? стандартна комісія 1,8% - це від 32% до 36% річних при строках 3-6 міс розстрочка
комісія 50 грн на 3 міс - при сумі покупки від 500 грн - 62% річних, від 1 000 грн - 30% річних. тобто банк прибирає безкоштовну розстрочку від 1 000 грн на 3 міс, а для покупок від 500 грн - робить вдвічі дорожче.
але є ще коміс 200 грн. від 500 грн на 6 міс - 167% річних, від 1000 грн на 6 міс - 75% річних.
акція вставити на гроші неуважних клієнтів? хтось взагалі це рахував? навіть коміс 2,5% - це лише 51% річних. тобто зараз вигідніше оформлювати розстрочки на 9 міс під 2,5% річних - це значно дешевше.
представники банку можуть прокоментувати? чи питання як я це порахував?
Зараз, на жаль, завершилася дія попередньої акційної пропозиції, що передбачала можливість оформлення безкоштовної розстрочки на суми від 1000 грн. Це була тимчасова акція, яка мала свої обмежені терміни.
Проте наразі ви можете оформити розстрочку на 3 або 6 місяців із фіксованою одноразовою комісією. Особливо приємно, що ця акція актуальна незалежно від суми, на яку оформлюється розстрочка, що робить її доступною для більшості наших клієнтів.
Звертаємо вашу увагу, що комісія на довші терміни залишилися без змін. Отже, якщо ви плануєте зробити велику покупку, ця пропозиція стане оптимальним вибором, особливо якщо вам підходить період у 3 або 6 місяців.
Банківський лицар Кирило 🛡️
я ще раз звертаю увагу, що начебто "акційна" разова комісія фактично є здирництвом на мінімальних сумах розстрочки. покупка має бути десь від 1 000 до 2 000 грн, щоб умови дорівнювались тим, що були до цього - коміс 1,8%.
банк може ставити будь-яку комісію - але не треба це лицемірно називати акцією. поки що це акція по зняттю шкіри з клієнта замість його стрижки