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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 січ, 2025 09:27
Hotab написав:Sense Bank
У вас щось некоректно відображається?
З повагою, Володимир 💎
Так я ж про меню карти в Sens питаю, а не застосунки visa airport companion та чат-боти))
Там то все поновилося
.
А в меню карт?
Перевірю стосовно логіки відображення доступних проходів та повернусь із відповіддю 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
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Sense Bank
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