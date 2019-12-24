Перевірю стосовно логіки відображення доступних проходів та повернусь із відповіддю 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 січ, 2025 09:27
Перевірю стосовно логіки відображення доступних проходів та повернусь із відповіддю 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
Додано: Вів 07 січ, 2025 12:06
Re: Sense Bank
О боже. Ви в своєму ССГ навіть опитування нормально зробити не можете. Наприклад, якщо тицьнути на поле "інше", то зняти цей вибір неможливо. І коментар також залишити не можливо - каже щоб писав відповідь кирилицею, хоча я і так пишу українською.
...Просто це чергове нагадування самому собі...
Додано: Вів 07 січ, 2025 12:21
Щоб розібратись детальніше відпишу вам в особисті повідомлення 🤔
З повагою, Володимир 💎
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