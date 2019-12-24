Перевірю стосовно логіки відображення доступних проходів та повернусь із відповіддю 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 січ, 2025 09:27
Перевірю стосовно логіки відображення доступних проходів та повернусь із відповіддю 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
Додано: Вів 07 січ, 2025 12:06
Re: Sense Bank
О боже. Ви в своєму ССГ навіть опитування нормально зробити не можете. Наприклад, якщо тицьнути на поле "інше", то зняти цей вибір неможливо. І коментар також залишити не можливо - каже щоб писав відповідь кирилицею, хоча я і так пишу українською.
...Просто це чергове нагадування самому собі...
Додано: Вів 07 січ, 2025 12:21
Щоб розібратись детальніше відпишу вам в особисті повідомлення 🤔
З повагою, Володимир 💎
Додано: Сер 08 січ, 2025 09:36
Re: Sense Bank
Прийшло прохання від банку заповнити анкету-опитувальник клієнта з метою покарщення якості обслуговування. В ході опрацювання і заповнення анкети почали надходити запитання накшталт: "Послугами яких банківських установ Ви користуєтесь?", "Який банк є основним для Вас?", "З яких причин і як давно Ви припинили облуговування в А-банку?". Вибачайте за мій французський, але не задохрена ви опікуєтесь якістю обслуговування в інших банках? Ви для кого збираєте цю інформацію? Вас що, А-банк уповноважив розібратися, чому я розірвав з ним відносини?
Додано: Сер 08 січ, 2025 09:58
Дякуємо за ваш зворотний зв’язок. Хочемо пояснити, що анкета-опитувальник створена виключно з метою покращення якості наших послуг. Запитання про інші банківські установи допомагають нам краще зрозуміти Ваші потреби та досвід, щоб пропонувати максимально зручні та конкурентоспроможні рішення
Інформація використовується виключно для внутрішнього аналізу і жодним чином не передається іншим установам. Нам важливо знати, що саме для вас є пріоритетним у співпраці з банком, і як ми можемо стати кращими для Вас.
Дякуємо, що ви з нами!
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Додано: Сер 08 січ, 2025 10:48
Денис, мені не те що важко, - мені навіть приємно допомогти банку, в якому я обслуговуюсь із 2009 року, стати кращим та клієнтоорієнтованим. Не проблема. Але зверніть увагу, що у цій анкеті ви не піднімаєте справді важливих проблем, які почасти дратують користувачів ваших послуг, а почасти ставлять у глухий кут...
Колись у Чернівцях було два відділення А-банку, в якому працювали найкращі фахівці, з якими я коли-небуть мав справу. Згодом друге відділення ліквідвали, а керівником основниго призначили колишнього менеджера з Привату, пані Яну Калухіну. Не зважаючи на численні скарги з приводу кричущого непрофесіоналізму, повного незнання банківських продуктів і ненавмисного (а може і навмисного) введення в оману своїх клієнтів, керівництво Сенсу відписувалось листами, текст яких повністю і без редагування було скопійовано із пояснення самої Калухіної, без будь-яких ознак бажанні її керівників провести хоча б якесь внутрішнє розслідування.
Замість досвідчених, перевірених кадрів, пані Калухіною було введено на ключові посади менеджерів з обслуговування ВІП-клієнтів та середнього бізнесу своїх знайомих старих подруг, а анкети інших співробітників навіть не постапляли до профільних відділів HR вашого банку. Скажений непотизм та безвідповідальність керівника Чернфівецького відділення за кілька місяців її керування спровокували відтік давніх клієнтів, але вашому центральному офісу ця ситуація виявилась аж ніяк не цікавою...
То може б ви зосередились на власних, так би мовити, недоліках, а не шукали їх у А-банку?
Поміркуйте, зоряний лорде, як випаде вільний час, над моїм дописом) Ок?
Додано: Сер 08 січ, 2025 10:51
Re: Sense Bank
Зоряний лорд то минуле, ми обов'язково візьмемо ваш відгук до роботи і розглянемо можливі варіанти для змін але відразу не буду обіцяти, що щось може змінитися в найближчий час тому дякую за відгук!
*Ваш вартовий підтримки, Денис)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|