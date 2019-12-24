Перевірю стосовно логіки відображення доступних проходів та повернусь із відповіддю 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 січ, 2025 09:27
Перевірю стосовно логіки відображення доступних проходів та повернусь із відповіддю 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
Додано: Вів 07 січ, 2025 12:06
Re: Sense Bank
О боже. Ви в своєму ССГ навіть опитування нормально зробити не можете. Наприклад, якщо тицьнути на поле "інше", то зняти цей вибір неможливо. І коментар також залишити не можливо - каже щоб писав відповідь кирилицею, хоча я і так пишу українською.
...Просто це чергове нагадування самому собі...
Додано: Вів 07 січ, 2025 12:21
Щоб розібратись детальніше відпишу вам в особисті повідомлення 🤔
З повагою, Володимир 💎
Додано: Сер 08 січ, 2025 09:36
Re: Sense Bank
Прийшло прохання від банку заповнити анкету-опитувальник клієнта з метою покарщення якості обслуговування. В ході опрацювання і заповнення анкети почали надходити запитання накшталт: "Послугами яких банківських установ Ви користуєтесь?", "Який банк є основним для Вас?", "З яких причин і як давно Ви припинили облуговування в А-банку?". Вибачайте за мій французський, але не задохрена ви опікуєтесь якістю обслуговування в інших банках? Ви для кого збираєте цю інформацію? Вас що, А-банк уповноважив розібратися, чому я розірвав з ним відносини?
Додано: Сер 08 січ, 2025 09:58
Дякуємо за ваш зворотний зв’язок. Хочемо пояснити, що анкета-опитувальник створена виключно з метою покращення якості наших послуг. Запитання про інші банківські установи допомагають нам краще зрозуміти Ваші потреби та досвід, щоб пропонувати максимально зручні та конкурентоспроможні рішення
Інформація використовується виключно для внутрішнього аналізу і жодним чином не передається іншим установам. Нам важливо знати, що саме для вас є пріоритетним у співпраці з банком, і як ми можемо стати кращими для Вас.
Дякуємо, що ви з нами!
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Додано: Сер 08 січ, 2025 10:48
Денис, мені не те що важко, - мені навіть приємно допомогти банку, в якому я обслуговуюсь із 2009 року, стати кращим та клієнтоорієнтованим. Не проблема. Але зверніть увагу, що у цій анкеті ви не піднімаєте справді важливих проблем, які почасти дратують користувачів ваших послуг, а почасти ставлять у глухий кут...
Колись у Чернівцях було два відділення Альфа-банку, в якому працювали найкращі фахівці, з якими я коли-небуть мав справу. Згодом друге відділення ліквідвали, а керівником основниго призначили колишнього менеджера з Привату, пані Яну Калухіну. Не зважаючи на численні скарги з приводу кричущого непрофесіоналізму, повного незнання банківських продуктів і ненавмисного (а може і навмисного) введення в оману своїх клієнтів, керівництво Сенсу відписувалось листами, текст яких повністю і без редагування було скопійовано із пояснення самої Калухіної, без будь-яких ознак бажанні її керівників провести хоча б якесь внутрішнє розслідування.
Замість досвідчених, перевірених кадрів, пані Калухіною було введено на ключові посади менеджерів з обслуговування ВІП-клієнтів та середнього бізнесу своїх знайомих старих подруг, а анкети інших співробітників навіть не постапляли до профільних відділів HR вашого банку. Скажений непотизм та безвідповідальність керівника Чернфівецького відділення за кілька місяців її керування спровокували відтік давніх клієнтів, але вашому центральному офісу ця ситуація виявилась аж ніяк не цікавою...
То може б ви зосередились на власних, так би мовити, недоліках, а не шукали їх у А-банку?
Поміркуйте, зоряний лорде, як випаде вільний час, над моїм дописом) Ок?
Востаннє редагувалось de Montaigne в Сер 08 січ, 2025 12:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 08 січ, 2025 10:51
Re: Sense Bank
Зоряний лорд то минуле, ми обов'язково візьмемо ваш відгук до роботи і розглянемо можливі варіанти для змін але відразу не буду обіцяти, що щось може змінитися в найближчий час тому дякую за відгук!
*Ваш вартовий підтримки, Денис)
Додано: Сер 08 січ, 2025 22:49
Спробувала я пройти нещодавнє опитування, вистачило мене не надовго...Надто багато питань, а 10 хвилин на опитування - то марна трата часу.
Цікаво, скільки клієнтів пройшло опитування до кінця.
Я б скоротила кількість питань мінімум вдвічі.
Дійсно варто зосередитися не на інших банках, а на своїх проблемах.
Додано: Чет 09 січ, 2025 14:44
Вітаю!
Я вдячна за ваш зворотній зв'язок! Саме для цього ми і створюємо подібні опитування)
Я передам ваші побажання, будемо враховувати на майбутнє 🥰
Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
Додано: Чет 09 січ, 2025 15:38
Re: Sense Bank
Я думал что поборол проблему с СМС от сенс-банка, включив подтверждение операций через СМС Viber (через Вайбер), и вроде начали приходить они на вайбер, но не судьба... сейчас зависло оформление дополнительной карты АТБ (на супругу)... СМС код тупо не приходит на вайбер.
Я так понимаю на отправке СМС сильно сэкономили, у меня номер перенесен на другого оператора 3моб (400 гривен абонемент на год - звоню не часто и мобильным интернетом тоже редко пользуюсь - мне хватает), естественно 99% времени в международном роуминге. И очень много СМС сервисов не умеют нормально рассылать СМСки. Поменяйте ваш СМС сервис на нормальный или присылайте СМС как настоено - сейчас через Вайбер.
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