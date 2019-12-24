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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1339134013411342

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 15:56

  vpchelko написав:Я думал что поборол проблему с СМС от сенс-банка, включив подтверждение операций через СМС Viber (через Вайбер), и вроде начали приходить они на вайбер, но не судьба... сейчас зависло оформление дополнительной карты АТБ (на супругу)... СМС код тупо не приходит на вайбер.

Я так понимаю на отправке СМС сильно сэкономили, у меня номер перенесен на другого оператора 3моб (400 гривен абонемент на год - звоню не часто и мобильным интернетом тоже редко пользуюсь - мне хватает), естественно 99% времени в международном роуминге. И очень много СМС сервисов не умеют нормально рассылать СМСки. Поменяйте ваш СМС сервис на нормальный или присылайте СМС как настоено - сейчас через Вайбер.

Вітаю!

Від 1 січня 2025 року і протягом двох тижнів проводяться технічні роботи з оновлення систем банку, через що деякі послуги через Viber будуть тимчасово недоступні :(

Щиро перепрошую за завдані незручності! ❤️‍🩹

У разі виникнення ситуацій, де потрібно буде підтвердження - вам буде надходити СМС, або ви також можете звернутися до нашого відеочату, щоб колеги допомогли вам з отриманням коду)

Щоб звернутися до відеочату достатньо на головній сторінці натиснути на значок у лівому верхньому куточку (графік роботи відеочату - з 06:30 до 08:00)

Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12944
З нами з: 18.02.13
Подякував: 181 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
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