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Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Sense Bank Sense Bank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1339134013411342 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.5 5 104 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 13 2- Погане. Некомпетентне. 9% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 17 4- Добре. Як і повинно бути. 39% 41 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 24 Всього голосів : 104 Додано: Чет 09 січ, 2025 15:56 vpchelko написав: Я думал что поборол проблему с СМС от сенс-банка, включив подтверждение операций через СМС Viber (через Вайбер), и вроде начали приходить они на вайбер, но не судьба... сейчас зависло оформление дополнительной карты АТБ (на супругу)... СМС код тупо не приходит на вайбер.



Я так понимаю на отправке СМС сильно сэкономили, у меня номер перенесен на другого оператора 3моб (400 гривен абонемент на год - звоню не часто и мобильным интернетом тоже редко пользуюсь - мне хватает), естественно 99% времени в международном роуминге. И очень много СМС сервисов не умеют нормально рассылать СМСки. Поменяйте ваш СМС сервис на нормальный или присылайте СМС как настоено - сейчас через Вайбер. Я думал что поборол проблему с СМС от сенс-банка, включив подтверждение операций через СМС Viber (через Вайбер), и вроде начали приходить они на вайбер, но не судьба... сейчас зависло оформление дополнительной карты АТБ (на супругу)... СМС код тупо не приходит на вайбер.Я так понимаю на отправке СМС сильно сэкономили, у меня номер перенесен на другого оператора 3моб (400 гривен абонемент на год - звоню не часто и мобильным интернетом тоже редко пользуюсь - мне хватает), естественно 99% времени в международном роуминге. И очень много СМС сервисов не умеют нормально рассылать СМСки. Поменяйте ваш СМС сервис на нормальный или присылайте СМС как настоено - сейчас через Вайбер.

Вітаю!



Від 1 січня 2025 року і протягом двох тижнів проводяться технічні роботи з оновлення систем банку, через що деякі послуги через Viber будуть тимчасово недоступні



Щиро перепрошую за завдані незручності! ❤️‍🩹



У разі виникнення ситуацій, де потрібно буде підтвердження - вам буде надходити СМС, або ви також можете звернутися до нашого відеочату, щоб колеги допомогли вам з отриманням коду)



Щоб звернутися до відеочату достатньо на головній сторінці натиснути на значок у лівому верхньому куточку (графік роботи відеочату - з 06:30 до 08:00)



Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧 Вітаю!Від 1 січня 2025 року і протягом двох тижнів проводяться технічні роботи з оновлення систем банку, через що деякі послуги через Viber будуть тимчасово недоступніЩиро перепрошую за завдані незручності! ❤️‍🩹У разі виникнення ситуацій, де потрібно буде підтвердження - вам буде надходити СМС, або ви також можете звернутися до нашого відеочату, щоб колеги допомогли вам з отриманням коду)Щоб звернутися до відеочату достатньо на головній сторінці натиснути на значок у лівому верхньому куточку (графік роботи відеочату - з 06:30 до 08:00)Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧 Sense Bank Представник банку Повідомлень: 12944 З нами з: 18.02.13 Подякував: 181 раз. Подякували: 1383 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1339134013411342 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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