vpchelko написав:Я думал что поборол проблему с СМС от сенс-банка, включив подтверждение операций через СМС Viber (через Вайбер), и вроде начали приходить они на вайбер, но не судьба... сейчас зависло оформление дополнительной карты АТБ (на супругу)... СМС код тупо не приходит на вайбер.
Я так понимаю на отправке СМС сильно сэкономили, у меня номер перенесен на другого оператора 3моб (400 гривен абонемент на год - звоню не часто и мобильным интернетом тоже редко пользуюсь - мне хватает), естественно 99% времени в международном роуминге. И очень много СМС сервисов не умеют нормально рассылать СМСки. Поменяйте ваш СМС сервис на нормальный или присылайте СМС как настоено - сейчас через Вайбер.
Вітаю!
Від 1 січня 2025 року і протягом двох тижнів проводяться технічні роботи з оновлення систем банку, через що деякі послуги через Viber будуть тимчасово недоступні
Щиро перепрошую за завдані незручності! ❤️🩹
У разі виникнення ситуацій, де потрібно буде підтвердження - вам буде надходити СМС, або ви також можете звернутися до нашого відеочату, щоб колеги допомогли вам з отриманням коду)
Щоб звернутися до відеочату достатньо на головній сторінці натиснути на значок у лівому верхньому куточку (графік роботи відеочату - з 06:30 до 08:00)
Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧