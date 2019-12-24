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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 січ, 2025 15:56
vpchelko написав:
Я думал что поборол проблему с СМС от сенс-банка, включив подтверждение операций через СМС Viber (через Вайбер), и вроде начали приходить они на вайбер, но не судьба... сейчас зависло оформление дополнительной карты АТБ (на супругу)... СМС код тупо не приходит на вайбер.
Я так понимаю на отправке СМС сильно сэкономили, у меня номер перенесен на другого оператора 3моб (400 гривен абонемент на год - звоню не часто и мобильным интернетом тоже редко пользуюсь - мне хватает), естественно 99% времени в международном роуминге. И очень много СМС сервисов не умеют нормально рассылать СМСки. Поменяйте ваш СМС сервис на нормальный или присылайте СМС как настоено - сейчас через Вайбер.
Вітаю!
Від 1 січня 2025 року і протягом двох тижнів проводяться технічні роботи з оновлення систем банку, через що деякі послуги через Viber будуть тимчасово недоступні
Щиро перепрошую за завдані незручності! ❤️🩹
У разі виникнення ситуацій, де потрібно буде підтвердження - вам буде надходити СМС, або ви також можете звернутися до нашого відеочату, щоб колеги допомогли вам з отриманням коду)
Щоб звернутися до відеочату достатньо на головній сторінці натиснути на значок у лівому верхньому куточку (графік роботи відеочату - з 06:30 до 08:00)
Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 04:31
Рахунки всі закриваються прямо в додатку - дуже зручно.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 06:34
vpchelko
И очень много СМС сервисов не умеют нормально рассылать СМСки. Поменяйте ваш СМС сервис на нормальный или присылайте СМС
Незрозуміла ідея юзати кастрованого недооператора для економії, якщо ви «більшість часу в роумінгу».
Якщо так хочеться економити на мобільному, то Водафон вам , як рідко витрачаючому гроші (бо ви в роумінгу постійно) запропонує за 400-500 грн на рік нормальний пакет послуг. Так з цим оператором у вас буде звʼязок у більшості навіть помийних країн,
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Hotab
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 10:40
vpchelko написав:
номер перенесен на другого оператора 3моб
В цьому випадку, гадаю, проблема саме в мнп, а не економії банку.
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Arbitr
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 11:25
Arbitr написав:
В цьому випадку, гадаю, проблема саме в мнп, а не економії банку.
да уж одни СМС прихотят без проблем, другие тупят безбожно, вот например PUMB без вопросов.
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vpchelko
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:49
vpchelko була проблема с отриманням смс різних служб після мнп з Водафона на Лайф, після повернення номера на Водафон, смс надходять в повному обсязі.
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Arbitr
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:59
Arbitr написав:
була проблема с отриманням смс різних служб після мнп з Водафона на Лайф, після повернення номера на Водафон, смс надходять в повному обсязі.
лайф сакс ©
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flysoulfly
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 15:16
flysoulfly написав:
лайф сакс ©
Отличный оператор. При тарифе "только интернет" на него регулярно дозваниваются коллекторы и онлайн школы. Насколько все SMS доходят - дело тёмное, но всякие приглашения в армию и напоминалки о минах тоже приходят исправно.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 15:58
Hotab написав:vpchelko
И очень много СМС сервисов не умеют нормально рассылать СМСки. Поменяйте ваш СМС сервис на нормальный или присылайте СМС
Незрозуміла ідея юзати кастрованого недооператора для економії, якщо ви «більшість часу в роумінгу».
Якщо так хочеться економити на мобільному, то Водафон вам , як рідко витрачаючому гроші (бо ви в роумінгу постійно) запропонує за 400-500 грн на рік нормальний пакет послуг. Так з цим оператором у вас буде звʼязок у більшості навіть помийних країн,
Так 3моб той самий водафон , якщо нема мережі він переходить в роумінг на водафон.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:15
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