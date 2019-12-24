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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:06
Дюрі-бачі написав:lamal 4G не працює
На sms це мабуть не впливає
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:53
de Montaigne написав:
Прийшло прохання від банку заповнити анкету-опитувальник клієнта з метою покарщення якості обслуговування. В ході опрацювання і заповнення анкети почали надходити запитання накшталт: "Послугами яких банківських установ Ви користуєтесь?", "Який банк є основним для Вас?", "З яких причин і як давно Ви припинили облуговування в А-банку?". Вибачайте за мій французський, але не задохрена ви опікуєтесь якістю обслуговування в інших банках? Ви для кого збираєте цю інформацію? Вас що, А-банк уповноважив розібратися, чому я розірвав з ним відносини?
А яким чином сенс-банк взагалі дізнався про ваші взаємовідносини з абанком і про факт прининення обслуговування в ньому, щоб ставити подібні питання в цій анкеті ?
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:58
a77 В анкеті-опитувальнику закладено алгоритм, який формує подальші запитання для клієнта на основі відповідей на попередні
Оскільки серед запитань в опитувальнику є ті, що стосуються досвіду користування іншими популярними банківськими установами України, відповідно, подальші запитання формуються з урахуванням відповідей, що були надані 😉
Банківський лицар Кирило 🛡️
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