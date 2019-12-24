На sms це мабуть не впливаєДюрі-бачі написав:lamal 4G не працює
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:06
Re: Sense Bank
На sms це мабуть не впливає
Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:53
А яким чином сенс-банк взагалі дізнався про ваші взаємовідносини з абанком і про факт прининення обслуговування в ньому, щоб ставити подібні питання в цій анкеті ?
Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:58
a77 В анкеті-опитувальнику закладено алгоритм, який формує подальші запитання для клієнта на основі відповідей на попередні
Оскільки серед запитань в опитувальнику є ті, що стосуються досвіду користування іншими популярними банківськими установами України, відповідно, подальші запитання формуються з урахуванням відповідей, що були надані 😉
Банківський лицар Кирило 🛡️
Додано: Суб 11 січ, 2025 11:17
lamal
Яким чином 3моб за кордоном переходить на роумінг Водафон, якщо Водафон сам не має там мережі і роумінгується в чужу мережу?
Простий приклад: DRC, Лайф і Водафон роумінгується в одну з місцевих мереж (ну як «місцевих», Оранж Конго, або ВодаКом), а Київстар - ні. Три моб мабуть в усій Африці не знайшов би до кого приармянитись.
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