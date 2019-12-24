|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:06
Дюрі-бачі написав:lamal 4G не працює
На sms це мабуть не впливає
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 480
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:53
de Montaigne написав:
Прийшло прохання від банку заповнити анкету-опитувальник клієнта з метою покарщення якості обслуговування. В ході опрацювання і заповнення анкети почали надходити запитання накшталт: "Послугами яких банківських установ Ви користуєтесь?", "Який банк є основним для Вас?", "З яких причин і як давно Ви припинили облуговування в А-банку?". Вибачайте за мій французський, але не задохрена ви опікуєтесь якістю обслуговування в інших банках? Ви для кого збираєте цю інформацію? Вас що, А-банк уповноважив розібратися, чому я розірвав з ним відносини?
А яким чином сенс-банк взагалі дізнався про ваші взаємовідносини з абанком і про факт прининення обслуговування в ньому, щоб ставити подібні питання в цій анкеті ?
-
a77
-
-
- Повідомлень: 145
- З нами з: 11.01.24
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:58
a77 В анкеті-опитувальнику закладено алгоритм, який формує подальші запитання для клієнта на основі відповідей на попередні
Оскільки серед запитань в опитувальнику є ті, що стосуються досвіду користування іншими популярними банківськими установами України, відповідно, подальші запитання формуються з урахуванням відповідей, що були надані 😉
Банківський лицар Кирило 🛡️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12945
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 1383 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
1
Додано: Суб 11 січ, 2025 11:17
lamal
Так 3моб той самий водафон , якщо нема мережі він переходить в роумінг на водафон.
Яким чином 3моб за кордоном переходить на роумінг Водафон, якщо Водафон сам не має там мережі і роумінгується в чужу мережу?
Простий приклад: DRC, Лайф і Водафон роумінгується в одну з місцевих мереж (ну як «місцевих», Оранж Конго, або ВодаКом), а Київстар - ні. Три моб мабуть в усій Африці не знайшов би до кого приармянитись.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14049
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 2307 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Суб 11 січ, 2025 14:56
Hotab написав:lamal
Так 3моб той самий водафон , якщо нема мережі він переходить в роумінг на водафон.
Яким чином 3моб за кордоном переходить на роумінг Водафон, якщо Водафон сам не має там мережі і роумінгується в чужу мережу?
Простий приклад: DRC, Лайф і Водафон роумінгується в одну з місцевих мереж (ну як «місцевих», Оранж Конго, або ВодаКом), а Київстар - ні. Три моб мабуть в усій Африці не знайшов би до кого приармянитись.
Та ні , це в Україні він переходить в роумінг у водафон. А за кордоном я хз ,може так як ви і написали )
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 480
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 11 січ, 2025 20:58
Сьогодні звернув увагу, що на валютній картці стало на 3$ менше. Залишав там суму необхідну для обслуговування пакету, щоб був без комісії щомісячної.
Сенс тихенько змінив тарифи, тепер сума залишку на картці не має ніякого значення, немає півроку руху - списує 3$ за неактивність. Молодці, так дуже збагатитесь...
Але клієнти від вас розбіжаться...
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6308
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1047 раз.
- Подякували: 4851 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Суб 11 січ, 2025 21:22
Искатель написав:
Сьогодні звернув увагу, що на валютній картці стало на 3$ менше. Залишав там суму необхідну для обслуговування пакету, щоб був без комісії щомісячної.
Сенс тихенько змінив тарифи, тепер сума залишку на картці не має ніякого значення, немає півроку руху - списує 3$ за неактивність.
Минимум последние минимум пару лет так. А зачем на карте без движений держать бабло, когда есть ощадник? Для выполнения условия пакетки по минимальному остатку по счетам не важно на каком из счетов деньги лежат.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5057
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 584 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Суб 11 січ, 2025 21:34
moveton написав: Искатель написав:
Сьогодні звернув увагу, що на валютній картці стало на 3$ менше. Залишав там суму необхідну для обслуговування пакету, щоб був без комісії щомісячної.
Сенс тихенько змінив тарифи, тепер сума залишку на картці не має ніякого значення, немає півроку руху - списує 3$ за неактивність.
Минимум последние минимум пару лет так. А зачем на карте без движений держать бабло, когда есть ощадник? Для выполнения условия пакетки по минимальному остатку по счетам не важно на каком из счетов деньги лежат.
Да хз, с учетом их "мощных" процентов думал, что пофиг, где держать. Нет, не пару лет так. Это в этом году установили, что пофиг на сумму, неактивность будет. До этого свыше какой-то суммы за неактивность не списывали.
Все течет, все ухудшается... А Сенс всегда славился умением мелочь по карманам тырить. Банк с шакальими замашками.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6308
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1047 раз.
- Подякували: 4851 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Суб 11 січ, 2025 21:40
Искатель написав:
Нет, не пару лет так. Это в этом году установили, что пофиг на сумму, неактивность будет. До этого свыше какой-то суммы за неактивность не списывали.
Дело тёмное. Старые тарифы уже поди найди. Но вообще списывать комис за неактивность с любой суммы - это типовые тарифы всех банков, где есть такая комиссия (а есть она очень у многих) и хорошо, если списывается только до нуля, а не в неограниченный минус. Так что бежать, конечно, можно, но в других местах не лучше.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5057
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 584 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1238
|279609
|
|
|15
|21953
|
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens
|