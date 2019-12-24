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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1340134113421343

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:06

Re: Sense Bank

Дюрі-бачі написав:lamal 4G не працює
На sms це мабуть не впливає
lamal
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:53

  de Montaigne написав:Прийшло прохання від банку заповнити анкету-опитувальник клієнта з метою покарщення якості обслуговування. В ході опрацювання і заповнення анкети почали надходити запитання накшталт: "Послугами яких банківських установ Ви користуєтесь?", "Який банк є основним для Вас?", "З яких причин і як давно Ви припинили облуговування в А-банку?". Вибачайте за мій французський, але не задохрена ви опікуєтесь якістю обслуговування в інших банках? Ви для кого збираєте цю інформацію? Вас що, А-банк уповноважив розібратися, чому я розірвав з ним відносини?



А яким чином сенс-банк взагалі дізнався про ваші взаємовідносини з абанком і про факт прининення обслуговування в ньому, щоб ставити подібні питання в цій анкеті ? :roll:
a77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:58

a77 В анкеті-опитувальнику закладено алгоритм, який формує подальші запитання для клієнта на основі відповідей на попередні
Оскільки серед запитань в опитувальнику є ті, що стосуються досвіду користування іншими популярними банківськими установами України, відповідно, подальші запитання формуються з урахуванням відповідей, що були надані 😉

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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 11:17

lamal
Так 3моб той самий водафон , якщо нема мережі він переходить в роумінг на водафон.


Яким чином 3моб за кордоном переходить на роумінг Водафон, якщо Водафон сам не має там мережі і роумінгується в чужу мережу?
Простий приклад: DRC, Лайф і Водафон роумінгується в одну з місцевих мереж (ну як «місцевих», Оранж Конго, або ВодаКом), а Київстар - ні. Три моб мабуть в усій Африці не знайшов би до кого приармянитись.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 14:56

Re: Sense Bank

Hotab написав:lamal
Так 3моб той самий водафон , якщо нема мережі він переходить в роумінг на водафон.


Яким чином 3моб за кордоном переходить на роумінг Водафон, якщо Водафон сам не має там мережі і роумінгується в чужу мережу?
Простий приклад: DRC, Лайф і Водафон роумінгується в одну з місцевих мереж (ну як «місцевих», Оранж Конго, або ВодаКом), а Київстар - ні. Три моб мабуть в усій Африці не знайшов би до кого приармянитись.
Та ні , це в Україні він переходить в роумінг у водафон. А за кордоном я хз ,може так як ви і написали )
lamal
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 20:58

Сьогодні звернув увагу, що на валютній картці стало на 3$ менше. Залишав там суму необхідну для обслуговування пакету, щоб був без комісії щомісячної.
Сенс тихенько змінив тарифи, тепер сума залишку на картці не має ніякого значення, немає півроку руху - списує 3$ за неактивність. Молодці, так дуже збагатитесь...
Але клієнти від вас розбіжаться...
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 21:22

  Искатель написав:Сьогодні звернув увагу, що на валютній картці стало на 3$ менше. Залишав там суму необхідну для обслуговування пакету, щоб був без комісії щомісячної.
Сенс тихенько змінив тарифи, тепер сума залишку на картці не має ніякого значення, немає півроку руху - списує 3$ за неактивність.

Минимум последние минимум пару лет так. А зачем на карте без движений держать бабло, когда есть ощадник? Для выполнения условия пакетки по минимальному остатку по счетам не важно на каком из счетов деньги лежат.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 21:34

  moveton написав:
  Искатель написав:Сьогодні звернув увагу, що на валютній картці стало на 3$ менше. Залишав там суму необхідну для обслуговування пакету, щоб був без комісії щомісячної.
Сенс тихенько змінив тарифи, тепер сума залишку на картці не має ніякого значення, немає півроку руху - списує 3$ за неактивність.

Минимум последние минимум пару лет так. А зачем на карте без движений держать бабло, когда есть ощадник? Для выполнения условия пакетки по минимальному остатку по счетам не важно на каком из счетов деньги лежат.

Да хз, с учетом их "мощных" процентов думал, что пофиг, где держать. Нет, не пару лет так. Это в этом году установили, что пофиг на сумму, неактивность будет. До этого свыше какой-то суммы за неактивность не списывали.
Все течет, все ухудшается... А Сенс всегда славился умением мелочь по карманам тырить. Банк с шакальими замашками.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 21:40

  Искатель написав:Нет, не пару лет так. Это в этом году установили, что пофиг на сумму, неактивность будет. До этого свыше какой-то суммы за неактивность не списывали.

Дело тёмное. Старые тарифы уже поди найди. Но вообще списывать комис за неактивность с любой суммы - это типовые тарифы всех банков, где есть такая комиссия (а есть она очень у многих) и хорошо, если списывается только до нуля, а не в неограниченный минус. Так что бежать, конечно, можно, но в других местах не лучше.
moveton
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