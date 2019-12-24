de Montaigne написав:Прийшло прохання від банку заповнити анкету-опитувальник клієнта з метою покарщення якості обслуговування. В ході опрацювання і заповнення анкети почали надходити запитання накшталт: "Послугами яких банківських установ Ви користуєтесь?", "Який банк є основним для Вас?", "З яких причин і як давно Ви припинили облуговування в А-банку?". Вибачайте за мій французський, але не задохрена ви опікуєтесь якістю обслуговування в інших банках? Ви для кого збираєте цю інформацію? Вас що, А-банк уповноважив розібратися, чому я розірвав з ним відносини?
А яким чином сенс-банк взагалі дізнався про ваші взаємовідносини з абанком і про факт прининення обслуговування в ньому, щоб ставити подібні питання в цій анкеті ?
a77 В анкеті-опитувальнику закладено алгоритм, який формує подальші запитання для клієнта на основі відповідей на попередні Оскільки серед запитань в опитувальнику є ті, що стосуються досвіду користування іншими популярними банківськими установами України, відповідно, подальші запитання формуються з урахуванням відповідей, що були надані 😉
Так 3моб той самий водафон , якщо нема мережі він переходить в роумінг на водафон.
Яким чином 3моб за кордоном переходить на роумінг Водафон, якщо Водафон сам не має там мережі і роумінгується в чужу мережу? Простий приклад: DRC, Лайф і Водафон роумінгується в одну з місцевих мереж (ну як «місцевих», Оранж Конго, або ВодаКом), а Київстар - ні. Три моб мабуть в усій Африці не знайшов би до кого приармянитись.
Так 3моб той самий водафон , якщо нема мережі він переходить в роумінг на водафон.
Яким чином 3моб за кордоном переходить на роумінг Водафон, якщо Водафон сам не має там мережі і роумінгується в чужу мережу? Простий приклад: DRC, Лайф і Водафон роумінгується в одну з місцевих мереж (ну як «місцевих», Оранж Конго, або ВодаКом), а Київстар - ні. Три моб мабуть в усій Африці не знайшов би до кого приармянитись.
Та ні , це в Україні він переходить в роумінг у водафон. А за кордоном я хз ,може так як ви і написали )
Сьогодні звернув увагу, що на валютній картці стало на 3$ менше. Залишав там суму необхідну для обслуговування пакету, щоб був без комісії щомісячної. Сенс тихенько змінив тарифи, тепер сума залишку на картці не має ніякого значення, немає півроку руху - списує 3$ за неактивність. Молодці, так дуже збагатитесь... Але клієнти від вас розбіжаться...
Искатель написав:Сьогодні звернув увагу, що на валютній картці стало на 3$ менше. Залишав там суму необхідну для обслуговування пакету, щоб був без комісії щомісячної. Сенс тихенько змінив тарифи, тепер сума залишку на картці не має ніякого значення, немає півроку руху - списує 3$ за неактивність.
Минимум последние минимум пару лет так. А зачем на карте без движений держать бабло, когда есть ощадник? Для выполнения условия пакетки по минимальному остатку по счетам не важно на каком из счетов деньги лежат.
Искатель написав:Сьогодні звернув увагу, що на валютній картці стало на 3$ менше. Залишав там суму необхідну для обслуговування пакету, щоб був без комісії щомісячної. Сенс тихенько змінив тарифи, тепер сума залишку на картці не має ніякого значення, немає півроку руху - списує 3$ за неактивність.
Минимум последние минимум пару лет так. А зачем на карте без движений держать бабло, когда есть ощадник? Для выполнения условия пакетки по минимальному остатку по счетам не важно на каком из счетов деньги лежат.
Да хз, с учетом их "мощных" процентов думал, что пофиг, где держать. Нет, не пару лет так. Это в этом году установили, что пофиг на сумму, неактивность будет. До этого свыше какой-то суммы за неактивность не списывали. Все течет, все ухудшается... А Сенс всегда славился умением мелочь по карманам тырить. Банк с шакальими замашками.
Искатель написав:Нет, не пару лет так. Это в этом году установили, что пофиг на сумму, неактивность будет. До этого свыше какой-то суммы за неактивность не списывали.
Дело тёмное. Старые тарифы уже поди найди. Но вообще списывать комис за неактивность с любой суммы - это типовые тарифы всех банков, где есть такая комиссия (а есть она очень у многих) и хорошо, если списывается только до нуля, а не в неограниченный минус. Так что бежать, конечно, можно, но в других местах не лучше.
Искатель написав:Сьогодні звернув увагу, що на валютній картці стало на 3$ менше. Залишав там суму необхідну для обслуговування пакету, щоб був без комісії щомісячної. Сенс тихенько змінив тарифи, тепер сума залишку на картці не має ніякого значення, немає півроку руху - списує 3$ за неактивність. Молодці, так дуже збагатитесь... Але клієнти від вас розбіжаться...
Банк відкрито проінформував усіх клієнтів про зміну тарифів, про це було окреме інформування на нашому сайті, а також проводилась розсилка у вигляді push-сповіщень від 4 листопада у застосунку Sense SuperApp, банк не приховував цієї інформації й не змінив тарифи "тихенько" 😊 Ділюсь посиланням на новину з сайту: https://sensebank.ua/news/zmini-komisii ... go-rahunku