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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 11:37

Sense Bank
Уточніть будь ласка, якщо в блек-пакеті кілька карт (рахунків): долар, євро, гривня, то рух треба по кожному рахунку?
Hotab
 
Повідомлень: 14053
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2307 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 11:42

  Hotab написав:Sense Bank
Уточніть будь ласка, якщо в блек-пакеті кілька карт (рахунків): долар, євро, гривня, то рух треба по кожному рахунку?

Так, рух коштів має бути по кожному з рахунків окремо.

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12947
З нами з: 18.02.13
Подякував: 181 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
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