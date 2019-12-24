Sense Bank
Уточніть будь ласка, якщо в блек-пакеті кілька карт (рахунків): долар, євро, гривня, то рух треба по кожному рахунку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2025 11:37
Sense Bank
Уточніть будь ласка, якщо в блек-пакеті кілька карт (рахунків): долар, євро, гривня, то рух треба по кожному рахунку?
Додано: Нед 12 січ, 2025 11:42
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