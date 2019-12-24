Искатель написав:Сьогодні звернув увагу, що на валютній картці стало на 3$ менше. Залишав там суму необхідну для обслуговування пакету, щоб був без комісії щомісячної. Сенс тихенько змінив тарифи, тепер сума залишку на картці не має ніякого значення, немає півроку руху - списує 3$ за неактивність. Молодці, так дуже збагатитесь... Але клієнти від вас розбіжаться...
Банк відкрито проінформував усіх клієнтів про зміну тарифів, про це було окреме інформування на нашому сайті, а також проводилась розсилка у вигляді push-сповіщень від 4 листопада у застосунку Sense SuperApp, банк не приховував цієї інформації й не змінив тарифи "тихенько" 😊 Ділюсь посиланням на новину з сайту: https://sensebank.ua/news/zmini-komisii ... go-rahunku
З повагою, Володимир 💎
Це суті не змінює. І 3 долари/євро за неактивність - це овердофіга, я вважаю. Ну та нічого, зроблю відповідні висновки...