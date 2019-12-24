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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1341134213431344

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 11:37

Sense Bank
Уточніть будь ласка, якщо в блек-пакеті кілька карт (рахунків): долар, євро, гривня, то рух треба по кожному рахунку?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 11:42

  Hotab написав:Sense Bank
Уточніть будь ласка, якщо в блек-пакеті кілька карт (рахунків): долар, євро, гривня, то рух треба по кожному рахунку?

Так, рух коштів має бути по кожному з рахунків окремо.

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 12:05

  Sense Bank написав:
  Искатель написав:Сьогодні звернув увагу, що на валютній картці стало на 3$ менше. Залишав там суму необхідну для обслуговування пакету, щоб був без комісії щомісячної.
Сенс тихенько змінив тарифи, тепер сума залишку на картці не має ніякого значення, немає півроку руху - списує 3$ за неактивність. Молодці, так дуже збагатитесь...
Але клієнти від вас розбіжаться...

Банк відкрито проінформував усіх клієнтів про зміну тарифів, про це було окреме інформування на нашому сайті, а також проводилась розсилка у вигляді push-сповіщень від 4 листопада у застосунку Sense SuperApp, банк не приховував цієї інформації й не змінив тарифи "тихенько" 😊
Ділюсь посиланням на новину з сайту:
https://sensebank.ua/news/zmini-komisii ... go-rahunku

З повагою, Володимир 💎

Це суті не змінює. І 3 долари/євро за неактивність - це овердофіга, я вважаю. Ну та нічого, зроблю відповідні висновки...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 17:51

Сделал покупку на 810 грн картой Ред 2.0.
Насчитали кэшбек-на-выходных 13,96 грн. Хотя должны были 16,20 грн (2% же).
Почему?
Востаннє редагувалось Driver в Нед 12 січ, 2025 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Driver
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 17:52

  Sense Bank написав:Так, рух коштів має бути по кожному з рахунків окремо.

З повагою, Володимир 💎

А напомните, плз,
1) если на карту капают проценты по депозиту - это считается активностью?
2) переводы на Доходный сейф и с него считаются активностью?
Driver
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 18:05

Driver Так, ці операції вважаються активністю по рахунку, тому списуватись плата за неактивний рахунок не буде 👌

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 18:31

  moveton написав: бежать, конечно, можно, но в других местах не лучше.
чисто спортивный интэрэс: а в каких других банках требуется "активность" по ВСЕМ картам пакета ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 18:36

  Driver написав:А напомните, плз,
если на карту капают проценты по депозиту - это считается активностью?
главное: % ежемесячно, а не % по окончанию депозита, например годового :mrgreen:

SenseБанк=крохоборы
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 18:58

  flysoulfly написав:
  moveton написав: бежать, конечно, можно, но в других местах не лучше.
чисто спортивный интэрэс: а в каких других банках требуется "активность" по ВСЕМ картам пакета ?

Если мы всё ещё про комис за неактивность, то он по счёту, а не по пакету. И он у Алки вообще по всем счетам, в том числе текущим, кроме депозитных (недоработка. Вот было бы выгодно на пятилетнем депо тоже брать соточку в месяц после полугода и 500 грн после трёх лет) вне зависимости от того, связаны ли они в пакет. Сам по себе подход по каждому счёту считать неактивность отдельно - это, вроде, везде. А попакетно... Это ещё нужно найти банк, где есть пакетные карты, что большая редкость. Ну вот даже платный Правекс Фамилия:
4.13. Обслуговування неактивного рахунку (щомісячне)
залишок грошових коштів на рахунку, але не більше 300 гривень/12
доларів СШA/12 євро
Неактивний рахунок - рахунок, за яким відсутні операції протягом одного року (окрім списання комісійних винагород, що здійснено банком та процентів, які нараховуються
на залишок на рахунку).

Т.е., как я понимаю, тоже по каждому счёту отдельно. Для справки: в бесплатном Капучино такой же пункт. Так что кому 3 доллара в месяц - это дорого, может пойти в Правекс и там отстёгивать 12. Правда, через год, а не полгода.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 19:18

  Sense Bank написав:Driver Так, ці операції вважаються активністю по рахунку, тому списуватись плата за неактивний рахунок не буде 👌

*Андрій


Я надеюсь, в минус теперь по счету списаний не будет?
Arien
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