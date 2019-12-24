Искатель написав:Сьогодні звернув увагу, що на валютній картці стало на 3$ менше. Залишав там суму необхідну для обслуговування пакету, щоб був без комісії щомісячної. Сенс тихенько змінив тарифи, тепер сума залишку на картці не має ніякого значення, немає півроку руху - списує 3$ за неактивність. Молодці, так дуже збагатитесь... Але клієнти від вас розбіжаться...
Банк відкрито проінформував усіх клієнтів про зміну тарифів, про це було окреме інформування на нашому сайті, а також проводилась розсилка у вигляді push-сповіщень від 4 листопада у застосунку Sense SuperApp, банк не приховував цієї інформації й не змінив тарифи "тихенько" 😊 Ділюсь посиланням на новину з сайту: https://sensebank.ua/news/zmini-komisii ... go-rahunku
З повагою, Володимир 💎
Це суті не змінює. І 3 долари/євро за неактивність - це овердофіга, я вважаю. Ну та нічого, зроблю відповідні висновки...
moveton написав: бежать, конечно, можно, но в других местах не лучше.
чисто спортивный интэрэс: а в каких других банках требуется "активность" по ВСЕМ картам пакета ?
Если мы всё ещё про комис за неактивность, то он по счёту, а не по пакету. И он у Алки вообще по всем счетам, в том числе текущим, кроме депозитных (недоработка. Вот было бы выгодно на пятилетнем депо тоже брать соточку в месяц после полугода и 500 грн после трёх лет) вне зависимости от того, связаны ли они в пакет. Сам по себе подход по каждому счёту считать неактивность отдельно - это, вроде, везде. А попакетно... Это ещё нужно найти банк, где есть пакетные карты, что большая редкость. Ну вот даже платный Правекс Фамилия:
4.13. Обслуговування неактивного рахунку (щомісячне) залишок грошових коштів на рахунку, але не більше 300 гривень/12 доларів СШA/12 євро Неактивний рахунок - рахунок, за яким відсутні операції протягом одного року (окрім списання комісійних винагород, що здійснено банком та процентів, які нараховуються на залишок на рахунку).
Т.е., как я понимаю, тоже по каждому счёту отдельно. Для справки: в бесплатном Капучино такой же пункт. Так что кому 3 доллара в месяц - это дорого, может пойти в Правекс и там отстёгивать 12. Правда, через год, а не полгода.