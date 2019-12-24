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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2025 22:41
Стоп.Шото вы меня с этими пакетками тут запутали.Если у меня есть евровая Вайт и по ней нет активности и на ней нет денег то у меня за неактивность по ней спишут комиссию с другой карты?
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sens