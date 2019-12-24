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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1342134313441345

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:41

Re: Sense Bank

Стоп.Шото вы меня с этими пакетками тут запутали.Если у меня есть евровая Вайт и по ней нет активности и на ней нет денег то у меня за неактивность по ней спишут комиссию с другой карты?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:31

  Arien написав:
  Sense Bank написав:Driver Так, ці операції вважаються активністю по рахунку, тому списуватись плата за неактивний рахунок не буде 👌

*Андрій


Я надеюсь, в минус теперь по счету списаний не будет?

Ні. Перевірив - колись 22 евроценти забирали під нуль і все. Але добре що сьогодні це питання підняли, і в інших банках купив по 1-му долару /євро на тимчасово сплячі рахунки , щоб якийсь рух підтримати)) В обрушив ті, які ще дуже довго не будуть потрібні
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:31

Re: Sense Bank

посетитель написав:Стоп.Шото вы меня с этими пакетками тут запутали.Если у меня есть евровая Вайт и по ней нет активности и на ней нет денег то у меня за неактивность по ней спишут комиссию с другой карты?
ні
GALeon
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