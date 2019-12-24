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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2025 22:41
Re: Sense Bank
Стоп.Шото вы меня с этими пакетками тут запутали.Если у меня есть евровая Вайт и по ней нет активности и на ней нет денег то у меня за неактивность по ней спишут комиссию с другой карты?
Додано: Нед 12 січ, 2025 23:31
Ні. Перевірив - колись 22 евроценти забирали під нуль і все. Але добре що сьогодні це питання підняли, і в інших банках купив по 1-му долару /євро на тимчасово сплячі рахунки , щоб якийсь рух підтримати)) В обрушив ті, які ще дуже довго не будуть потрібні
Додано: Нед 12 січ, 2025 23:31
Re: Sense Bank
ні
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