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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:41

Re: Sense Bank

Стоп.Шото вы меня с этими пакетками тут запутали.Если у меня есть евровая Вайт и по ней нет активности и на ней нет денег то у меня за неактивность по ней спишут комиссию с другой карты?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:31

  Arien написав:
  Sense Bank написав:Driver Так, ці операції вважаються активністю по рахунку, тому списуватись плата за неактивний рахунок не буде 👌

*Андрій


Я надеюсь, в минус теперь по счету списаний не будет?

Ні. Перевірив - колись 22 евроценти забирали під нуль і все. Але добре що сьогодні це питання підняли, і в інших банках купив по 1-му долару /євро на тимчасово сплячі рахунки , щоб якийсь рух підтримати)) В обрушив ті, які ще дуже довго не будуть потрібні
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:31

Re: Sense Bank

посетитель написав:Стоп.Шото вы меня с этими пакетками тут запутали.Если у меня есть евровая Вайт и по ней нет активности и на ней нет денег то у меня за неактивность по ней спишут комиссию с другой карты?
ні
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 00:23

Re: Sense Bank

Подскажите, пожалуйста, а можно получить Вовкину штуку без Дии, просто оставив заявку в банке?
Мне ее сразу на коммуналку закинуть и забыть.
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 03:48

  Arien написав:Подскажите, пожалуйста, а можно получить Вовкину штуку без Дии, просто оставив заявку в банке?
Мне ее сразу на коммуналку закинуть и забыть.

так и сделано,банк выбрать менее юзаемый ,в Дие потом подтверждать банк только
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 10:20

  Arien написав:Подскажите, пожалуйста, а можно получить Вовкину штуку без Дии, просто оставив заявку в банке?
Мне ее сразу на коммуналку закинуть и забыть.

У відділенні банку подати заявку на отримання "Зимової підтримки" можна, але виключно громадянам, що не мають РНОКПП(ІПН) або віком від 65 років, які не користуються застосунком Дія

Банківський лицар Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 15:03

  Driver написав:Сделал покупку на 810 грн картой Ред 2.0.
Насчитали кэшбек-на-выходных 13,96 грн. Хотя должны были 16,20 грн (2% же).
Почему?

Sense bank,
ответьте на мой вопрос
Driver
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 15:13

  S i m написав:бесплатная доставка по Выгоде с Эпицентра не продлена или ?

Повертаюсь до вас з гарними новинами, акцію продовжили до 31 грудня 2025 року 👌🏻

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12951
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1383 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 15:14

  Driver написав:
  Driver написав:Сделал покупку на 810 грн картой Ред 2.0.
Насчитали кэшбек-на-выходных 13,96 грн. Хотя должны были 16,20 грн (2% же).
Почему?

Sense bank,
ответьте на мой вопрос

Дійсно, дивна ситуація, для вирішення зараз постукаюсь до вас в ПП
Банківський лицар Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12951
З нами з: 18.02.13
Подякував: 181 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
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2
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